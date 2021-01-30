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Necmettin Kesgin kimdir? Neden tutuklandı? Cezası ne? Suçu ne? | Necmettin Kesgin Mansur Yavaş olayı

Mansur Yavaş ile yerel seçimler öncesinde davalık olan Necmettin Kesgin hakkında hapis kararı verilmesinin ardından internet kullanıcıları arama motorlarında, Necmettin Kesgin kimdir? Neden tutuklandı? Cezası ne? Suçu ne? | Necmettin Kesgin Mansur Yavaş olayı konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Necmettin Kesgin kimdir? Neden tutuklandı? Cezası ne? Suçu ne? | Necmettin Kesgin Mansur Yavaş olayı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yerel seçimlerin öncesinde davalık olan Necmettin Kesgin'in hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından merak edilen Necmettin Kesgin kimdir? Neden tutuklandı? Cezası ne? Suçu ne? | Necmettin Kesgin Mansur Yavaş olayı konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

NECMETTİN KESGİN KİMDİR? NEDEN TUTUKLANDI? CEZASI NE? SUÇU NE?

İş insanı Necmettin Kesgin, 2017 yılında, 'çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak' suçundan açılan davada, 3 yıl hapis ve bin gün adli para cezasına çarptırıldı.

Necmettin Kesgin kimdir? Neden tutuklandı? Cezası ne? Suçu ne? | Necmettin Kesgin Mansur Yavaş olayı

Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, şikayetçi Seda Daştan'ın avukatı Bülent Yücetürk ve sanık Necmettin Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz katıldı.

NECMETTİN KESGİN MANSUR YAVAŞ OLAYI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 600 bin liralık senedin tahsili konusunda davalık olan iş insanı Necmettin Kesgin'in yargılandığı davada, Daştan'ın avukatı Yücetürk, dosyaya giren bilirkişi raporunda eksiklikler bulunduğunu, tekrar bilirkişi raporu alınmasını ve iddia edilen görüntülerin yer aldığı bilgisayarın imajının bir kopyasının kendilerine verilmesini talep etti. Sanık Kesgin'in avukatı Ilgaz da, tekrar bilirkişi raporu talebinin duruşmayı uzatmaya yönelik adımlar olduğunu, Daştan'ın, görüntülerin yer aldığı bilgisayarı teslim ettiği Avukat Haluk Bayram ile Bayram'ın savcılık yerine bilgisayarı verdiği Mansur Yavaş'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak her iki tarafın da taleplerini reddetti. Sanık Kesgin'e, 'çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak' suçundan 3 yıl hapis ve bin gün adli para cezası verdi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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