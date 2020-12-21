Voleybol camiasının sevilen isimlerinden Nedim Özbey, 15 Aralıkta maç için gidilen İspanya'da rahatsızlandı. Las Palmas kentinde hastaneye kaldırılan Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek. Nedim Özbey'in İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas kentinden TSİ 18.00'de hareket etmesi ve 02.00 civarında İstanbul'a inmesi bekleniyor. Peki, Nedim Özbey kimdir ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

NEDİM ÖZBEY KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

28 Şubat 1955 dünyaya gelen Nedim Özbey, voleybol sporunun Türkiye'de tanınan isimlerinden birisi olarak biliniyor. Özbey, Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörlüğünün yanı sıra A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürütüyor.

16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nedim Özbey'in, sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi.

Başantrenör Nedim Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek.