Nedim Şener'den çarpıcı sözler: Murat Ongun en büyük zararı, sözcülüğünü yaptığı İmamoğlu’na verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından AK Parti döneminde Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan tünel ve şaftlarının doldurulması işlemi sürdürülüyor. Sancaktepe Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro Hattı İnşaat Alanı'na çok sayıda kamyon gönderen İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi metro hattı için açılan çukurları toprakla doldurmalarını istedi.

Gazeteci Nedim Şener, Twitter hesabında konuya ilişkin paylaşımda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “Hastane-Yenidoğan Metro Hattı İnşaatı”diye imzalı tabela astırdığını buna karşın İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun'un İmamoğlu'nu yalanlayan bir açıklamada bulunduğunu vurgulayan Nedim Şener paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İBB Başkanı İmamoğlu, “Hastane-Yenidoğan Metro Hattı İnşaatı”diye imzalı tabela asmış, basın danışmanı Murat Ongun, “O 30 metre derinliğinde çukur”diyor, çukur mu, inşaat mı bir yana bir basın danışmanının başkanını yalanladığını ilk kez görüyoruz. Bir de CNN’e şikayet ediyor"

"MURAT ONGUN EN BÜYÜK ZARAR SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTIĞI İMAMOĞLU'NA VERECEK"

Geçmişte "FETÖ’nün askeri mahrem imamlarından Tarık Toros’la yıllarca Habertürk’te gazetecilik yaptığı için, algı operatörlüğü Murat Ongun’a da bulaşmış." sözlerine yer vererek yaptığı bir paylaşımı anımsatan Şener, Murat Ongun'un en büyük zararı, sözcülüğünü yaptığı İmamoğlu’na vereceğini vurguladı.

Şener, Twitter hesabında Murat Ongun'a ilişkin yaptığı açıklamaları şöyle sürdürdü

İlahi Murat Ongun’un “çukur” dediği İBB’nin 2022 Yılı yatırım programından 1.2 milyar TL para ayırdığı metro inşaatı çıkmış:))) Hayır, bu millet ne olduğunu anladı artık, ama takipçilerini aptal yerine koymaktan yorulmuyor da. Dediğim gibi, o bir şeyi doğruluyorsa yalandır