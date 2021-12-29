Nedim Şener'den Murat Ongun'a sert çıkış: Belediyeyi adam gibi yönetin!

Konuk olduğu bir televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yerleştirilen terör iltisaklı personeller ile ilgili konuşan Nedirm şener, Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP için belediyeye yüzlerce personeli işe aldığını ve bu kişilerin maaşlarından terör örgütü için kesinti yapıldığını öne sürmüştü. Gazeteci Nedim Şener'in bu açıklaması gündem olmuştu. Şener'in açıklamasının yer aldığı videoyu paylaşması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, paylaşıma yorum yaptı. Ongun, Şener'den söz konusu iddialardan sadece 'yardım kartı' kısmını ispat etmesini istedi. Bunun üzerine Nedim Şener de iddianameden söz konusu kısmın görüntülerini paylaşarak iddiasını ispatladı.

Nedim Şener ve Murat Ongun arasındaki tartışma bugün bir başka canlı yayına taşındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkındaki iddialara yanıt vermek için Şener'in konuk olduğu programa bağlandı.

"MURAT ONGUN'UN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM İÇLER ACISI"

Murat Ongun, gazeteci Nedim Şener'in gündeme taşıdığı iddianamenin henüz kabul edilmediğini ve gizli bir belge olduğunu söyledi. Şener kendisinin belgeyi gazetecilerden tahsis ettiğini, eski bir gazeteci olarak Ongun'un içinde bulunduğu durumun içler acısı olduğunu vurguladı.

24 Aralık Cuma günü bakanlık tarafından İBB'ye bir yazı gönderildiğini söyleyen Ongun, bundan nasıl haberdar olunduğunu sordu. Şener, Ongun'un İBB'den bu kadar habersiz olduğunu vurguladığı konuşmasının devamında, "Yazık gerçekten yazık. Bak numarasını da okuyayım." dedi.

Ongun, kendisine söylenen numaradan ve dosyadan sonradan haberi olduğunu ifade edince Şener, "Bak ne güzel öğrenmişsin. Öyle troll hesaplarla, 'İBB Çalışıyor' isimli Twitter hesabından saldırmak yok. Anında cevabı yapıştıracağım. Belediyeden habersizsin kardeşim sen. Ekrem İmamoğlu'na en büyük zararı sen veriyorsun. Yazık adama." diye konuştu.

İkili bir süre daha tartışmalarını sürdürdü.