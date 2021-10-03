Nedret ne demek, TDK'ya göre Nedret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nedret ne demek? Nedret TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nedret kelimesi. Peki nedret ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nedret nedir, nedret kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEDRET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nedret kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nedret kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nedret kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nicelik bakımından alışılanın, umulanın veya gerekenin altında olma durumu, azlık, seyreklik

