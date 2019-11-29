Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor maç sonucu

Süper Lig'de 13. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Maçın 44. dakikasında Bifouma ile öne geçen Malatya, soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda ise muhteşem bir düello gerçekleşti. 52'de Sio ile eşitliği yakalayan Gençlerbirliği, 76'da Stancu'nun penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın son dakikaları ise adeta nefes kesti. 85 ve 88'de Robin Yalçın'la art arda golleri bulan Doğu ekibi, bir anda 3-2 öne geçti.

Skoru belirleyen gol ise 90+1'de Rahmetullah Berişbek'ten geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, mücadele 3-3 sona erdi.

Üst üste 4. beraberliği alan Yeni Malatyaspor, puanını 20'ye yükseltti ve 6. sırada kaldı. Hamza Hamzaoğlu ile ayağa kalkan Gençlerbirliği ise 14 puanla 11. sırada yer aldı.