Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor maç sonucu

Nefes kesen düello! Süper Lig'de haftanın açılış maçında 6 gol
Süper Lig'de 13. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Maç 3-3 sona erdi. Üst üste 4. beraberliği alan Yeni Malatyaspor, puanını 20'ye yükseltti ve 6. sırada kaldı. Gençlerbirliği ise 14 puanla 11. sırada yer aldı.
Süper Lig'de 13. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.
Maçın 44. dakikasında Bifouma ile öne geçen Malatya, soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda ise muhteşem bir düello gerçekleşti. 52'de Sio ile eşitliği yakalayan Gençlerbirliği, 76'da Stancu'nun penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.
Karşılaşmanın son dakikaları ise adeta nefes kesti. 85 ve 88'de Robin Yalçın'la art arda golleri bulan Doğu ekibi, bir anda 3-2 öne geçti.
Skoru belirleyen gol ise 90+1'de Rahmetullah Berişbek'ten geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, mücadele 3-3 sona erdi.
Üst üste 4. beraberliği alan Yeni Malatyaspor, puanını 20'ye yükseltti ve 6. sırada kaldı. Hamza Hamzaoğlu ile ayağa kalkan Gençlerbirliği ise 14 puanla 11. sırada yer aldı.
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