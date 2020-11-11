Türkiye 3 - 3 Hırvatistan | MAÇ SONUCU

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki maçları öncesinde Hırvatistan ile hazırlık karşılaşmasında mücadele etti.

Türkşye, 23. dakikada penaltıdan topu ağlarla buluşturan Cenk Tosun'un atışı ile 1-0 öne geçerken, Hırvatistan 33. dakikada Budimir'in golü ile maçı 1-1'e getirerek arayı kapattı. Maçın ilk yarısı 40. dakikada Deniz Türüç'ün attığı gol sonucu Türkiye'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da goller peş peşe geldi. 52. dakikada Pasalic Hırvatistan adına beraberliği getiren golü atarak maçı 2-2'ye getirmeyi başardı. Türkiye-Hırvatistan maçının 56. dakikasında Brekalo kafa vuruşuyla takımı Hırvatistan'ı 2-3 öne geçmeyi başarırken 58. dakikada Yusuf, Cenk ve Cengiz üçlüsünden müthiş bir organizasyon ile beraberliği yakaladık. Türkiye - Hırvatistan maçı 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 ve 18 Kasım tarihlerinde sırasıyla Rusya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE- HIRVATİSTAN MAÇINDAN DAKİKALAR

22. dakikada Hırvatistan ceza sahası içerisinde Cenk Tosun, Vida'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Slavko Vincic, penaltı noktasını gösterdi. 23'üncü dakikada penaltıyı kullanan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0

32. dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Savunmadaki Mert Çetin'in kaptırdığı topla Türkiye ceza sahasına giren Budimir, aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1

40. dakikada Türkiye bir kez daha öne geçti. Caner Erkin'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza sahasına girdi. Deniz'in sol çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

44. dakikada Hırvatistan'ın gelişen atağında Rog, Türkiye ceza sahasına yükseltilen topu göğsüyle indirdi. Rog'un indirdiği topa Budimir gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı

52. dakikada Pasalic Hırvatistan adına beraberliği getiren golü attı. Sağ kanattan yapılan ortaya kimse dokunmayınca arka tarafta Pasalic topu boş kaleye ağlara gönderdi. 2-2

56. dakikada Sol kanattan yapılan ortada içeride bomboş kalan Brekalo kolay bir pozisyonda olmamasına rağmen güzel bir kafayla golü attı.

58. dakikada Çok güzel paslaşmalar sonucunda Cengiz Ünder çok güzel vuruyor ve maça 3-3'lük eşitliği getiren golü atıyor. Maçta tam 6 gol var.

77. dakikada Milli Takımımızda Cengiz Ünder, sakatlanarak oyundan çıktı. Efecan Karaca oyuna girdi.

Türkiye - Hırvatistan maçı 3-3 sona erdi.

TÜRKİYE - HIRVAİSTAN MAÇINDAN NOTLAR

Hazırlık maçında Hırvatistan'ı Vodafone Park'ta konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi'nde son oynadığı Sırbistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz'ın yerine bu mücadelede, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Deniz Türüç ve Cenk Tosun ilk 11'de yer aldı.

İki maçta da ilk 11'de yer alan isimler ise Okay Yokuşlu ve Cengiz Ünder oldu.

4 OYUNCU SAKATLIKLARI SEBEBİYLE MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI

Milli takımda sakatlıkları bulunan 4 isim, maç kadrosunda yer almadı.

Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Kenan Karaman ve Mahmut Tekdemir, sakatlıkları sebebiyle Hırvatistan maçının kadrosuna alınmadı.

KAAN AYHAN VE MERT MÜLDÜR DE KADRODA YER ALMADI

İtalyan yerel sağlık makamlarının uyguladığı Kovid-19 kaynaklı prosedürlerin tamamlanmasını beklemeleri gerektiği için milli takım kampına bugün katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür de maç kadrosuna alınmadı.

Kaan ve Mert, İtalya'nın Sassuolo takımında kariyerlerini sürdürüyor. ,

HIRVATİSTAN'DA DOMAGOJ VİDA VE DARİO MELNJAK İLK 11'DE

Kariyerlerini Türkiye'de sürdüren Hırvatistan Milli Takımı oyuncuları Domagoj Vida ve Dario Melnjak, ay-yıldızlı ekibe karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş forması giyen Vida, Hırvatistan'ın takım kaptanı olarak sahada yer aldı. Çaykur Rizespor'da kariyerini sürdüren Melnjak da sol bekte görev yaptı.