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  3. Nefes kesen mücadelede kadro belli oldu! İşte Galatasaray - Fatih Karagümrük ilk 11leri

Nefes kesen mücadelede kadro belli oldu! İşte Galatasaray - Fatih Karagümrük ilk 11leri

Galatasaray - Karagümrükspor maçıyla Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde önce evinde Rizespor'a daha sonra deplasmanda Hatayspor'a yenilen Fatih Terim yönetiminde Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. İşte takımların ilk 11leri...

Nefes kesen mücadelede kadro belli oldu! İşte Galatasaray - Fatih Karagümrük ilk 11leri

Galatasaray - Karagümrükspor maçıyla Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde önce evinde Rizespor'a daha sonra deplasmanda Hatayspor'a yenilen Fatih Terim yönetiminde Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Saat 19:00'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.  beIN SPORTS HD 1 naklen yayınlanacak karşılaşmayı Skorer Canlı Anlatım sayfasından da takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba, Gedson, Oğulcan, Babel, Mostafa

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Şener, Taylan, Falcao, Halil, Kerem, Luyindama, Saracchi, Emre Kılınç, Feghouli

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Efe, Balkovec, Bertolacci, Lens, Jimmy Durmaz, Ndao, Sobiech

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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