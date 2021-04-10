Nefes kesen mücadelede kadro belli oldu! İşte Galatasaray - Fatih Karagümrük ilk 11leri Galatasaray - Karagümrükspor maçıyla Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde önce evinde Rizespor'a daha sonra deplasmanda Hatayspor'a yenilen Fatih Terim yönetiminde Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. İşte takımların ilk 11leri...

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Galatasaray - Karagümrükspor maçıyla Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde önce evinde Rizespor'a daha sonra deplasmanda Hatayspor'a yenilen Fatih Terim yönetiminde Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Saat 19:00'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD 1 naklen yayınlanacak karşılaşmayı Skorer Canlı Anlatım sayfasından da takip edebilirsiniz. İLK 11'LER Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba, Gedson, Oğulcan, Babel, Mostafa Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Şener, Taylan, Falcao, Halil, Kerem, Luyindama, Saracchi, Emre Kılınç, Feghouli Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Efe, Balkovec, Bertolacci, Lens, Jimmy Durmaz, Ndao, Sobiech Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü