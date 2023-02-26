Neil Boshoff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neil Boshoff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neil Boshoff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neil Boshoff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neil Boshoff 22 Ocak 1996 tarihinde Pinetown, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neil Boshoff Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Neil Boshoff, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Neil Boshoff'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Neil Boshoff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Neil Boshoff isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Neil Boshoff Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neil Boshoff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AmaZulu FC

15 Temmuz 2022 yılında Richards Bay

Neil Boshoff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neil Boshoff şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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