Nemçe ne demek, TDK'ya göre Nemçe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nemçe ne demek? Nemçe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Nemçe kelimesi. Peki Nemçe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nemçe nedir, Nemçe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Nemçe kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Nemçe kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

NEMÇE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nemçe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nemçe kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre Nemçe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Avusturya'ya ve halkına verilen ad, Nemse

