Nepal'de ortaokula çığ düştü: 7'si öğrenci 11 kişi yaralandı!

Güney Asya'da bulunan, Nepal'in batısında yer alan Mustang Bölgesi'nde çığ meydana geldi. Dağın tepesinden kente kadar ulaşan çığ, bölgede bulunan bir ortaokulun üzerine düştü. Korkunç doğa olayında okulun içinde bulunan 7'si öğrenci 11 kişi yaralandı. Öte yandan, 150 ineğin de felakette kaybolduğu ifade edildi.

Mustang Bölge Görevlisi Netra Prasad Adhikari, vatandaşların buzul parçalarından kaçarak hayatta kalmayı başardığını ifade ederek, “Herkes bölgeden kaçarak hayatta kalmayı başardı. Toplamda 11 kişi yaralandı ve yerel hastanede tedavi altındalar” dedi.

Ekipler, olaya ilişkin inceleme başlattı.