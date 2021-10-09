Nepotizm ne demek, TDK'ya göre Nepotizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nepotizm ne demek? Nepotizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nepotizm kelimesi. Peki nepotizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nepotizm nedir, nepotizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Nepotizm kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Nepotizm kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

NEPOTİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nepotizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nepotizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre nepotizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akraba ve yakın arkadaşları kayırma

