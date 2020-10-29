Neptün Soyer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım sonrası merak konusu oldu. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret eden karikatürleri yayınlayan Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya destek verdiği iddia edildi. Neptün Soyer'in paylaşımı sonrası internette arama yapmaya başladı. Peki Neptün Soyer kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

NEPTÜN SOYER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Neptün Soyer, 1966'da Balıkesir’de doğdu. Memur bir babanın kızı olan Neptün, babasının mesleği dolayısıyla ülkenin birçok şehrinde okuma fırsatı edindi.

Neptün Soyer, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. 1988-1990 yılları arasında İzmir Gümüldür’deki bir otelde çalıştı. Turizm sektöründe çalışan Neptün Soyer, 1991'de Seferihisar’da tatil köyü kurdu. Bu iş sayesinde Neptün Soyer, İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlanmış ve bir daha da oradan ayrılmamıştır. Ayrıca Neptün Soyer, 2000-2017 yılları arasında matematik öğretmeni olarak köy ilkokullarında çalıştı.

Tunç Soyer ile evli olan Neptün Soyer’in Duygu ve Defne adında iki kızı var.