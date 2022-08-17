Nereden bilecekti ki şehadet şerbetini tadacağını? Şehit Enes Gazi Özdemir'in sosyal medyada "Şehit" paylaşımı yürekleri dağladı!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hain terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Topçu Er Enes Gazi Özdemir'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım yürekleri dağladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Nereden bilecekti ki şehadet şerbetini tadacağını? Şehit Enes Gazi Özdemir'in sosyal medyada "Şehit" paylaşımı yürekleri dağladı!

Şanlıurfa Birecik'te BTÖ mensuplarınca düzenlenen havan atışı sonucu şehit olan Enes Gazi Özdemir hakkında MSB'den "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplan adina Allahtan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." şeklinde duyuru geldi.

Hemen ardından sosyal medya hesapları kontrol edilen Şehit Özdemir'in o paylaşımı yürekleri dağladı.

Nereden bilecekti ki şehadet şerbetini tadacağını? Şehit Enes Gazi Özdemir'in sosyal medyada Şehit paylaşımı yürekleri dağladı!

"24 ANANIN DAHA HIÇKIRIKLARI KARIŞTI TOPRAĞA"

Aralık 2016'da 24 şehidin verildiği acı günde Şehit Enes Gazi Özdemir'in sosyal medya hesabından

"24 Şehit daha 24 çift göz daha kapandı hayata..

24 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa..

24 baba daha ağladı evladının musalla taşı etrafında..

Allah'ın gazabı üzerinize olur inşallah" şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.

Nereden bilecekti ki şehadet şerbetini tadacağını? Şehit Enes Gazi Özdemir'in sosyal medyada Şehit paylaşımı yürekleri dağladı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Abdurrahman Dilipak: "Evlilik azaldı, evlilik yaşı yükselirken doğurganlık azaldı. Ve sonuç ortada."
Abdurrahman Dilipak: "Evlilik azaldı, evlilik yaşı yükselirken doğurganlık azaldı. Ve sonuç ortada."
Prof. Dr. Haluk Özener'den tedirgin eden sözler! Tsunami riskine dikkat çekti! "7.2 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz, fay tek seferde kırılırsa..."
Prof. Dr. Haluk Özener'den tedirgin eden sözler! Tsunami riskine dikkat çekti! "7.2 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz, fay tek seferde kırılırsa..."
Son dakika| MSB duyurdu! Şanlıurfa'dan acı haber: Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir şehit oldu
Son dakika| MSB duyurdu! Şanlıurfa'dan acı haber: Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir şehit oldu
Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 17 Ağustos 2022 ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022? Neden ara verdi?
Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 17 Ağustos 2022 ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022? Neden ara verdi?
Abdurrahman Dilipak: "Evlilik azaldı, evlilik yaşı yükselirken doğurganlık azaldı. Ve sonuç ortada."
Abdurrahman Dilipak: "Evlilik azaldı, evlilik yaşı yükselirken doğurganlık azaldı. Ve sonuç ortada."
Prof. Dr. Haluk Özener'den tedirgin eden sözler! Tsunami riskine dikkat çekti! "7.2 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz, fay tek seferde kırılırsa..."
Prof. Dr. Haluk Özener'den tedirgin eden sözler! Tsunami riskine dikkat çekti! "7.2 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz, fay tek seferde kırılırsa..."
Sıcak havaların kurtarıcısı! Terden muzdarip olanların aradığı ürün: Tuz Sabunu
Sıcak havaların kurtarıcısı! Terden muzdarip olanların aradığı ürün: Tuz Sabunu
Palyaço kılığında eğlendirdiği erkek çocuklarını vahşice öldürüp ölülerine tecavüz eden pedofili seri katil John Wayne Gacy...
Palyaço kılığında eğlendirdiği erkek çocuklarını vahşice öldürüp ölülerine tecavüz eden pedofili seri katil John Wayne Gacy...
Sağlığa birçok faydası var! Sabahları aç karna 1 bardak siyah üzüm suyu içerseniz...
Sağlığa birçok faydası var! Sabahları aç karna 1 bardak siyah üzüm suyu içerseniz...
Brent petrol cepleri vuracak: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Motorine zam, benzine indirim geliyor
Brent petrol cepleri vuracak: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Motorine zam, benzine indirim geliyor
Eski sevgilisine benzeyen kadınları işkencelerle öldürerek cesetlerine tecavüz eden ölü sevici psikopat bir seri katilin korkunç hayatı...
Eski sevgilisine benzeyen kadınları işkencelerle öldürerek cesetlerine tecavüz eden ölü sevici psikopat bir seri katilin korkunç hayatı...