Nereden bilecekti ki şehadet şerbetini tadacağını? Şehit Enes Gazi Özdemir'in sosyal medyada "Şehit" paylaşımı yürekleri dağladı!

Şanlıurfa Birecik'te BTÖ mensuplarınca düzenlenen havan atışı sonucu şehit olan Enes Gazi Özdemir hakkında MSB'den "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplan adina Allahtan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." şeklinde duyuru geldi.

Hemen ardından sosyal medya hesapları kontrol edilen Şehit Özdemir'in o paylaşımı yürekleri dağladı.

"24 ANANIN DAHA HIÇKIRIKLARI KARIŞTI TOPRAĞA"

Aralık 2016'da 24 şehidin verildiği acı günde Şehit Enes Gazi Özdemir'in sosyal medya hesabından

"24 Şehit daha 24 çift göz daha kapandı hayata..

24 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa..

24 baba daha ağladı evladının musalla taşı etrafında..

Allah'ın gazabı üzerinize olur inşallah" şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.