Nereden nereye! birleşik Arap Emirlikleri, yatırım için Türkiye'de!

Türkiye, son dönemlerde Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşanan Katar ve diğer bölgesel alandaki konularla ilgili problemleri geride bırakıyor. İki devlet arasında rüzgarı olumlu şekilde seyretmeye başlaması da ilk meyvelerini vermeye başlayacak gibi görünüyor. Birlişik Arap Emirlikleri'nin en büyük fonu ADIA ve yeni kurulan ADQ'nin Türkiye'de görüşmeler yaptığı ve yatırım yapmayı planladığı ifade edildi.

YATIRIM İÇİN TÜRKİYE'DE

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük yatırım fonu ADIA ile yeni kurulan ADQ şirketinin, milyarlarca doları değerinde olacak yatırım amacıyla Türkiye'de birtakım görüşmeler halinde bulunduğu öne sürüldü. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli varlık fonları, Türkiye'deki milyarlarca dolarlık varlıkları inceliyor.

Konuya yakın kaynakların ifade ettiğine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük fonu olan Abu Dhabi Investment Authority ve en yeni kurulan ADQ, Türk şirketleriyle geçtiğimiz haftalarda yatırım için görüşmelerde bulundu.

1 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE YATIRIM

Şirketler arasında aylardır süren bu görüşmelerin, Abu Dabi Velihat Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen ay gerçekleşen telefon görüşmesinden önce başladığı ifade edildi. Edinilen bilgilere göre sadece ADQ, Türk fintech ve sağlık sektörü firmalarına 1 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor.

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR YATIRIM FIRSATI"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci en değerli halka açık şirketi olan International Holding'in (IHC) sözcüsü sağlık ve sanayi sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Sözcü "Türkiye bizim için büyük bir yatırım fırsatı olabilecek en önemli gıda işleme tesislerinden birine sahip" ifadelerini kullandı.