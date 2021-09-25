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Neşet Ertaş sözleri, görselleri, şarkı sözleri| Neşet Ertaş yoruldu gitti | Bir Garip Aşık Neşet Ertaş

Türk Halk Müziğinin unutulmaz isimlerinden 'Bozkırın Tezenesi' adıyla ün salmış olan Neşet Ertaş, vefatının 9'uncu yılında sevenleri tarafından anılmaya devam ediyor. Usta ismin sözleri, görselleri sevenleri tarafından paylaşılırken, "Neşet Ertaş sözleri, görselleri, şarkı sözleri| Neşet Ertaş yoruldu gitti | Bir Garip Aşık Neşet Ertaş" en çok aratılan başlıklar arasında yer aldı.Bizler de haberimizde aratılan içeriklere yer verdik...

Neşet Ertaş sözleri, görselleri, şarkı sözleri| Neşet Ertaş yoruldu gitti | Bir Garip Aşık Neşet Ertaş

"Bozkırın Tezenesi" ismiyle yediden yetmişin gönlünde taht kuran, türkülerinde insanlığın, aşkın tam kalbine dokunan Neşet Ertaş 9 sene önce aramızdan ayrıldı. Her 25 Eylül tarihinde halen daha severleri tarafından anılmaya devam eden Ertaş için "Neşet Ertaş sözleri, görselleri,  şarkı sözleri| Neşet Ertaş  yoruldu gitti | Bir Garip Aşık Neşet Ertaş" başlıkları aratılıyor. Severleri onun fotoğraflarını ve sözlerini paylaşıyor.

Neşet Ertaş sözleri, görselleri, şarkı sözleri| Neşet Ertaş yoruldu gitti | Bir Garip Aşık Neşet Ertaş

NEŞET ERTAŞ SÖZLERİ, GÖRSELLERİ,  ŞARKI SÖZLERİ| NEŞET ERTAŞ  YORULDU GİTTİ | BİR GARİP AŞIK NEŞET ERTAŞ

  • Kendini bilen bilmeyenin kusuruna bakmaz!
  • Denizi seyretmek gibidir bozkırda gökyüzünü seyretmek.

Neşet Ertaş sözleri, görselleri, şarkı sözleri| Neşet Ertaş yoruldu gitti | Bir Garip Aşık Neşet Ertaş

  • ''Bir de şu var; Gönlün'ün eşini bulan garip değildir.''
  • ''Aşk biterse yorulur insan, ben ne zaman ölürsem Neşet yoruldu desinler.''
  • ''Ne söyleyim şu dünyanın haline dağlar ayrı ayrı, çöl ayrı ayrı, şu insanlar bölüşmüşler dünyayı Hudut ayrı ayrı yol ayrı ayrı.''

Neşet Ertaş sözleri, görselleri, şarkı sözleri| Neşet Ertaş yoruldu gitti | Bir Garip Aşık Neşet Ertaş

  • ''Biz doğduğumuzdan beri yoksulduk. Varlığı görmedik ki yoksulluktan şikayet edelim.''
  • ''Ne söyleyim şu dünyanın haline dağlar ayrı ayrı, çöl ayrı ayrı, şu insanlar bölüşmüşler dünyayı hudut ayrı ayrı yol ayrı ayrı.''
  • Aşk biterse yorulur insan, ben ne zaman ölürsem Neşet yoruldu desinler.

Neşet Ertaş sözleri, görselleri, şarkı sözleri| Neşet Ertaş yoruldu gitti | Bir Garip Aşık Neşet Ertaş

  • Özü gülmeyenin yüzü güler mi?
  • Can yakıp da kalp kırma. Senin de gül benzin solacak bir gün.
  • Her canlının kalbi Allah'a bağlı. Herkes ettiğini bulacak bir gün.

Neşet Ertaş sözleri, görselleri, şarkı sözleri| Neşet Ertaş yoruldu gitti | Bir Garip Aşık Neşet Ertaş

  • Darda kaldım diye umutsuz olma, Yok iken dünyayı var eden vardır.
  • Mühür gözlüm, seni elden sakınırım kıskanırım.
  • İnsanları birbirinden ayıran mezhepçilere karşıyım, mezheplere değil.

Neşet Ertaş sözleri, görselleri, şarkı sözleri| Neşet Ertaş yoruldu gitti | Bir Garip Aşık Neşet Ertaş

  • Ahu gözlerini sevdiğim dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum.
  • Uyku girmez gözüne, gönlü viran olanın.
  • İlimsizlik bilgisizlik yüzünden. Cehalet hortlayıp çıka? mı çıkar?. Sevgisizlik saygısızlık yüzünden İnsan insandan bıkar? mı bıkar?.

Neşet Ertaş sözleri, görselleri, şarkı sözleri| Neşet Ertaş yoruldu gitti | Bir Garip Aşık Neşet Ertaş

  • Ağla sazım ağlanacak zamandır.
  • Kadın insandır. Biz erkekler ise insanoğlu.
  • Gönül Mecnun olmuş çölde geziyor.

Neşet Ertaş sözleri, görselleri, şarkı sözleri| Neşet Ertaş yoruldu gitti | Bir Garip Aşık Neşet Ertaş

  • Bir de şu var; Gönlün'ün eşini bulan garip değildir.
  • Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz.
  • Biz doğduğumuzdan beri yoksulduk. Varlığı görmedik ki yoksulluktan şikayet edelim.

Neşet Ertaş sözleri, görselleri, şarkı sözleri| Neşet Ertaş yoruldu gitti | Bir Garip Aşık Neşet ErtaşNeşet Ertaş sözleri, görselleri, şarkı sözleri| Neşet Ertaş yoruldu gitti | Bir Garip Aşık Neşet ErtaşNeşet Ertaş sözleri, görselleri, şarkı sözleri| Neşet Ertaş yoruldu gitti | Bir Garip Aşık Neşet Ertaş

Neşet Ertaş sözleri, görselleri, şarkı sözleri| Neşet Ertaş yoruldu gitti | Bir Garip Aşık Neşet ErtaşNeşet Ertaş sözleri, görselleri, şarkı sözleri| Neşet Ertaş yoruldu gitti | Bir Garip Aşık Neşet Ertaş

 

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