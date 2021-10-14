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Nesibe isminin anlamı nedir, Nesibe ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Nesibe isminin anlamı; Aslı, soyu olan, oylu, köklü, soyu temiz demektir. Bu içeriğimizde Nesibe isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Nesibe isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Nesibe isminin anlamı nedir, Nesibe ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nesibe isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nesibe ismi ne demek, Nesibe ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nesibe isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nesibe İsminin anlamı nedir? TDK Nesibe anlamı:

TDK'de Nesibe isminin anlamına yer verilmemiştir.

Nesibe İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Nesibe ismi yer almamaktadır.

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Nesibe isminin kökeni:

Nesibe ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Nesibe ismini kullanan 22.725 kişi bulunmaktadır.

Nesibe isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Nesibe isminin rengi:

Hardal

Nesibe ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Nesibe isminin Harf Analizi Nedir ?

Nesibe ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

E : İletişim, duygusal karışık

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

B : Sezgisel, sakin

E : İletişim, duygusal karışık

Nesibe isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nesibe ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 17

E: 6

S: 22

İ: 12

B: 2

E: 6

= 65 Nesibe İsminin Numeroloji Toplamı 65’dir.

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Nesibe isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nesibe ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nesibe isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5E: 5S: 1İ: 9B: 2E: 5 = 27

2 7 = 9 Kader sayısıdır

Nesibe isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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