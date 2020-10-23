Doğan Holding'in sahibi olduğu Nesine.com Türkiye'de aktif bahis sitesi olarak çalışmaktadır. 2006 yılında Türkiye'de bahis severler için kurulan Nesine.com hala en çok tercih edilen online bahis siteleri arasında yer alıyor. Günümüzde, dünya futbolundan ve diğer spor dallarından birçok mücadeleyi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden canlı izleme imkanı veren Nesine.com, İspanya, Hollanda, İngiltere, Fransa, İsveç, Almanya, İtalya Japonya ve Güney Kore gibi birçok ülkenin futbol liglerini canlı olarak yayınlıyor. Bunun haricinde Euroleague gibi Avrupa basketbolunun en bilinen ve en çok takip edilen organizasyonunun da bazı maçları Nesine.com üzerinden yayınlanıyor. Peki, Nesine.com nasıl maç izlenir? Detaylar haberimizde...

NESİNE.COM NASIL MAÇ İZLENİR?

Nesine.com üzerinden canlı maç izlemek ücretsizdir. Ancak maçları izleyebilmek için hiçbir ek ücret ödemeden Nesine.com sitesine üye olmanız gerekmektedir. Kullanıcılar, siteye üye oldukları takdirde haftanın site üzerinde yayınlanan her maçını canlı olarak izleme imkanına sahip oluyor. Nesine.com bülteni üzerinde yer alan açık mavi renkli ikonlar, ilgili maçın canlı yayınının, platforma göre (hem web hem mobil ya da sadece web) yayınlanacağı anlamına gelir.

Nesine.com'da yayınlanacak maçları da bu bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NESİNE.COM'A NASIL ÜYE OLUNUR?

18 yaşını doldurmuş, her T.C. vatandaşı ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen Yabancı Kimlik Numara sahibi kişiler Nesine.com üyesi olabilir. Nesine.com üyeliği ücretsizdir.

Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanarak üyeliğinizi hemen gerçekleştirebilirsiniz:

1. www.nesine.com’da HEMEN ÜYE OL sayfasında yer alan formu doldurarak,

2. 0850 558 0 558 numaralı Nesine.com Müşteri Hizmetleri’mizi arayarak,

Yaptığınız başvuru ile ilgili gerekli kontroller tamamlandıktan sonra; üye numaranız ve şifre belirleme linkiniz, belirttiğiniz e-mail adresinize e-posta yoluyla ve cep telefonunuza kısa mesaj ile iletilecektir.

Size iletilen üye numaranız ya da üyelik sırasında belirtmiş olduğunuz kullanıcı adınız veya Kimlik Numaranız ve şifreniz ile Nesine.com’a giriş yapabilirsiniz. (Siteden yapacağınız üyelik işleminin hemen ardından siteye otomatik giriş yapmış olacaksınız.)

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