Nesli tükenme tehlikesindeydi! Su samuru, Batman Gercüş'te görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, Batman'ın Gercüş ilçesinde görüntülendi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tükenme tehlikesi bulunan hayvanlar arasında yer alan su samuru, Batman'da görüldü. Gercüş ilçesindeki kırsalda dolaşan bir vatandaş tarafından görülen su samuru gölete girerken görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesindeydi! Su samuru, Batman Gercüş'te görüntülendi

TELEFON KAMERASINA YAKALANDI

Vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, su samuru görüntülendiğini anlayınca hızla kaçtı.

Nesli tükenme tehlikesindeydi! Su samuru, Batman Gercüş'te görüntülendi

Vatandaşlar bölgede ilk defa su samuru gördüklerini belirterek, yetkililerin nesli tükenmekte olan su samuruna sahip çıkması talebinde bulundu.

Nesli tükenme tehlikesindeydi! Su samuru, Batman Gercüş'te görüntülendi

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