Nesli tükenme tehlikesindeydi! Su samuru, Batman Gercüş'te görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tükenme tehlikesi bulunan hayvanlar arasında yer alan su samuru, Batman'da görüldü. Gercüş ilçesindeki kırsalda dolaşan bir vatandaş tarafından görülen su samuru gölete girerken görüntülendi.
TELEFON KAMERASINA YAKALANDI
Vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, su samuru görüntülendiğini anlayınca hızla kaçtı.
Vatandaşlar bölgede ilk defa su samuru gördüklerini belirterek, yetkililerin nesli tükenmekte olan su samuruna sahip çıkması talebinde bulundu.