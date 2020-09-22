Neslican Tay'ın hayatı film oluyor! Neslican Tay'ı kim oynayacak?

Kansere karşı verdiği yaşam mücadelesi ile adeta bir sembol haline gelen ‘Demir Kadın' lakabıyla da bilinen Neslican Tay'ın hayatı film oluyor. Filmde Neslican Tay'ın hayatını ise Neslihan Atagül canlandıracak.

Verdiği yaşam mücadelesi ile tüm insanlara umut ışığı olan Neslican Tay'ın 4. kez nükseden kanserin ardından hayatını kaybetmesi bir çok kişiyi derinden yaralamıştı. Tay'ın verdiği yaşam mücadelesi senaristlere de ilham oldu ve hayat hikayesi filme çevrilmeye karar verildi.

‘Demir Kadın Neslican’ filminin hazırlık sürecine başlandı. Çekimler, üç kez kanseri yenen dördüncüde hayata veda eden Tay’ın doğum günü olan 14 Mart’ta başlayacak.

Tay'ın hayatını canlandırması için ise güzel oyuncu Neslihan Atagül'e teklif götürüldüğü öğrenildi.