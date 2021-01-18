Sefirin Kızı dizisinin Nare'si Neslihan Atagül sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda diziden ayrıldığını açıkladı. Peki Neslihan Atagül hasta mı? | Sağlık durumu nasıl? | Neslihan Atagül ne hastası? İşte detaylar...

NESLİHAN ATAGÜL HASTA MI?

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül'ün bağırsak sendromu hastalığına yakalandığı açıklanmıştı.

NESLİHAN ATAGÜL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Neslihan Atagül'ün sağlık durumu Sefirin Kızı dizisine devam etmesine müsaade etmedi.

Atagül'ün 10 gün rapor aldığı yönündeki haberler basında yer almıştı.

Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen Neslihan Atagül'ün 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle hızla kilo kaybı yaşadığı ve doktorların Neslihan Atagül'e "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi koyduğu öğrenilmişti.

Neslihan Atagül diziden ayrıldı.

Neslihan Atagül, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba;

Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Bel tolerans göstersem de vücudum tıoleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var.

Sefirin Kızı ekibime selamlar!

Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep desztek oldunuz. İyi ki varsınız!

En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere..."

Birsen Altuntaş, Neslihan Atagül'ün Instagram açıklamasına yer vererek sosyal medya hesabında Seferin Kızı dizisine ilişkin paylaşımda bulundu.

Birsen Altuntaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Neslihan Atagül, Sefirin Kızı'na veda etti. Sağlık sorunu yaşayan oyuncunun rapor süresi 26 gün daha uzayınca bu kararı aldığı öğrenildi"

NESLİHAN ATAGÜL NE HASTASI?

Neslihan Atagül geçirgen bağırsak sendromu hastasıdır.

Bağırsak hücreleri sıkı bağlantılar ile bitişik bir şekilde dizilmiştir ve bu haliyle bir filtreyi andırmaktadır. Bu filtre sayesinde bağırsaklarımızdan kanımıza yalnızca sindirilmiş besinler, sıvılar, vitamin ve mineraller gibi zararsız maddeler geçebilirler. Eğer bağırsak hücreleri arasındaki bu sıkı bağlantı bozulursa kanımıza zararlı organizmalar ve toksinler gibi istenmeyen maddeler de karışabilirler. İşte “geçirgen bağırsak sendromu” olarak adlandırılan bu problem, bağırsak duvarının geçirgenliği ile ilgilidir.

Genel olarak birçok problemde olduğu gibi bunda da tahriş edici ajanlara karşı bağışıklık sisteminin verdiği bir tepkinin söz konusu olabileceği görüşündeler. Daha anlaşılır bir ifadeyle, eğer bağırsaklarınıza sürekli olarak alerjen maddeler temas ederse, bunun sonucunda bir stres ortaya çıkarsa, bağırsak bakterilerinin düzeni değişirse bağırsak hücreleri baskı altında kalmaya başlayabilir. Bunun sonucunda hücrelerin yapısı bozulabilir veya işlevleri azalabilir. Tüm bu problemlerse uzun vadede bağırsak duvarının geçirgenliğinin artmasına neden olabilir.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU BELİRTİLERİ

Besin alerjileri

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Deri hastalıkları

Nörolojik hastalıklar

Vitamin eksiklikleri

Tedavi edilemeyen depresyon ve anksiyete

Sürekli devam eden baş ağrısı ve migren

Fibromiyalji

Kabızlık ve ishal gibi sindirim problemleri

Aşırı kilo ve kilo vermekte zorlanma

Irritabl bağırsak sendromu

Kronik yorgunluk

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU TEDAVİSİ

Geçirgen bağırsak sendromunun önüne geçebilmek amacıyla izlenebilecek en iyi yöntem sağlıklı beslenmektir. İşte geçirgen bağırsak sendromu yaşayan kişiler için birkaç besin önerisi:

KEMİK SUYU

Kemik suyu kolajen ve hasarlı hücre duvarlarını iyileştirmeye yardımcı olabilecek amino asit, proline, glisin ve glutamine içermektedir. Sızdıran bağırsakları ve otoimmün hastalıkları iyileştirmeye yardımcı olmaktadır.

FEWRMENTE SÜT ÜRÜNLERİ

Bağırsakların iyileşmesine yardımcı olabilecek hem probiyotikleri hem de kısa zincirli yağ asitlerini barındıran fermente süt ürünleridir. Aralarından en iyileri kefir, ev yoğurdu, ekşi krema, gheedir.

FERMENTE SEBZELER

Fermente sebzeler bağırsak pH'sını ve bağırsağı destekleyen probiyotikleri dengeleyen organik asitler içermektedir. Alman lahana turşusu, mayalanmış kırmızı biber ve sebzelerden özellikle Çin lahanasından yapılan, geleneksel bir Kore yemeği ve sebzelerle yapılan kvass zengin kaynaklardır.

HİNDİSTAN CEVİZİ ÜRÜNLERİ

Hindistan cevizinde bulunan orta zincirli yağ asitleri diğer yağ asitlerinden daha kolay sindirilebilmekte, böylelikle sızdıran bağırsağı en iyi şekilde onarmaktadır. Ayrıca, hindistan cevizi kefiri, sindirim sistemini destekleyen probiyotikleri içermektedir.

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