30 Temmuz 1982 doğumlu güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, Azeri olup Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de dünyaya gelmiş, ancak küçük yaşlardan itibaren ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleştikleri için çocukluğunu ve gençlik dönemlerini Türkiye’de geçirmiştir. 11 yaşında Türkiye’de yaşamaya başlayan güzel oyuncu, eğitim hayatını da burada tamamlamıştır. 1,70 cm boyunda olan Nesrin Cavadzade, bilim insanı Mirmemmed Cavadzade’nin torun olarak da bilinmektedir.

Eğitim Hayatı ve Kariyeri

Nesrin Cavadzade, Kimdir, Kaç Yaşında? 1993 yılından beri Türkiye’de yaşayan Nesrin Cavadzade, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünde almıştır. Oyunculuk üzerine kendini geliştiren ve bu amaçla Şahika Tekand Studio Oyuncularında 2 sene kadar eğitim alan yıldız, bu alanda kariyerine iyi bir başlangıç yapmasını sağlamıştır. Türkçesi çok iyi olan oyuncu ayrıca İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca’yı da iyi derecede konuşmaktadır.

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Oyunculuk Hayatı

Oyunculuğu bir tutku olarak göre güzel yıldızın hayranları Nesrin Cavadzade, kimdir, kaç yaşında? Sorusuna en iyi cevabı oyunculuk hayatını okumalarıyla öğreneceklerdir. Üniversite eğitimi sonrasında “Yersiz Yurtsuz” isimli diziyle başrol oyuncusu olarak profesyonel anlamda oyunculuğa başlayan Nesrin Cavadzade, yönetmen Cemal Şan’ın beğenisini toplamış almış olacak ki yine Cemal Şan’ın yönettiği Dilber’in Sekiz Günü isimli filmi ile Acı filminde de başrolü üstlenmiştir.

Hem sinema hem de televizyon projelerinde görebildiğimiz güzel oyuncu “Samanyolu”, “Al Yazmalım”, “Ağır Roman Yeni Dünya” gibi televizyon dizilerinde de rol almıştır. “Güzel Günler Göreceğiz”, “Kuzu”, “Annemin Şarkısı”, “Son Mektup” filmlerinde de rol alan Cavadzade, son dönemlerde “Yasak Elma” dizisinde oynamıştır. En son “Üç Kuruş” adlı dizide rol alan oyuncu, bu dizide canlandırdığı Bahar Yöndel Çaka karakteriyle de adından söz ettirmiştir.

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Ödülleri

Başarılı oyuncu canlandırdığı film ve dizilerle adından oldukça söz ettirmiştir. Aldığı ödüllerle de başarısını pekiştiren Nesrin Cavadzade, Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivallerinde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerinin, 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, 23. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ve 51. Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülleriyle başarısını taçlandırmıştır.

Özel Hayatı

Nesrin Cavadzade, kimdir, kaç yaşında? Yasak Elma dizi setinde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Gökhan Alkan ile uzun soluklu bir ilişki yaşayan oyuncudan hayranları evlilik müjdesi beklerken ayrılması büyük yankı uyandırdı. Başarılı oyuncunun aşktan yana yüzü güldü derken ayrılık haberinin gelmesi hayranlarını büyük üzüntüye uğrattı. Evlilik yolunda ilerleyen çiftin nişanlandığı ve Ağustos ayında sosyal medyadan evleneceklerini duyurmalarının ardından ayrılık haberinin gelmesi merak konusu da olmuştur.

İlk olarak birbirlerini sosyal medyada takipten çıkaran eski çift ayrılacaklarının sinyalini bu şekilde vermiş, daha sonra da birlikte çekilen fotoğrafların silinmesiyle bu şüphe güçlenmişti. Yakın çevrelerinden edinilen bilgiye göre anlaşamadıkları için ayrılmaya karar verdiklerini söyledikleri öğrenilmiş, ancak Nesrin Cavadzade de Gökhan Alkan da bu konuda bir açıklama yapmamıştır.