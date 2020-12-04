Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ın ev halini paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Yasak Elma dizisinin setinde başlayan aşklarını Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşım ile duyuran Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çifti yine sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir paylaşımla gündem oldular.

Güzel oyuncu, sevgilisi Gökhan Alkan’ın evde kedisiyle birlikte çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Cavadzade paylaşımına "Hayatta her zaman kendi ayaklarının üzerinde duracaksın" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun paylaşımında sevgilisi Gökhan Alkan'ın fit vücudu da dikkatlerden kaçmadı.

Cavadzade’nin bu paylaşımı kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni aldı.