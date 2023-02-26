Netanel Daloya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Netanel Daloya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Netanel Daloya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Netanel Daloya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Netanel Daloya 14 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da נתנאל דלויה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Netanel Daloya Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Netanel Daloya'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Netanel Daloya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Netanel Daloya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Netanel Daloya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Netanel Daloya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında M. Zur Shalom

6 Temmuz 2018 yılında B. Jerusalem

30 Haziran 2019 yılında M. Zur Shalom

1 Temmuz 2019 yılında B. Jerusalem

Netanel Daloya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Netanel Daloya şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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