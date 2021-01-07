Netflix en çok izlenen 5 dizi | En çok izlenen Netflix orijinal dizileri

Dünyanın ve ükemizin en çok tercih edilen film izleme platformu Netflix, tüm zamanların en çok izlenen beş orjinal dizisini açıkladı. İlk sırada 76 milyon izlenmeyle 'The Witcher' (BÜYÜCÜ) yer alırken son sıradaki yapım ise 63 milyon izlenme ile 'Bridgerton' oldu. İşte listenin tamamı:

NETFLİX EN ÇOK İZLENEN 5 DİZİ

Newsweek'in aktardığına göre, Netflix'in en çok izlenenleri:

5- BRIDGERTON (1. Sezon - 63 milyon)

Bridgerton , Chris Van Dusen tarafından yaratılanve Shonda Rhimes tarafından üretilenbir Amerikan televizyon dönemi drama dizisidir. Bu dayanmaktadır Julia Quinn 'in romanlarından rekabetçi dünyasında geçiyor Regency London sosyete s' ton sırasında sezonu , debutantes olan mahkemeye sunulan . Prömiyeri 25 Aralık 2020'de Netflix'te yapıldı.

Drama Bridgerton ailesine odaklanıyor: Violet, Dowager Lady Bridgerton; dört oğlu Anthony, Benedict, Colin ve Gregory ve dört kızı Daphne, Eloise, Francesca ve Sümbül. Ayrıca Featheringtons: Portia, Lady Featherington; kocası Baron; ve üç kızı, Philippa, Prudence ve Penelope.

4- TIGER KING (64 milyon)

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (ekranda kısaca Tiger King olarak adlandırılmıştır), zookeeper Joe Exotic'in hayatı hakkında televizyon mini dizisi yayınlayan bir 2020 Amerikan gerçek suç belgeseli. Bu serbest bırakıldı Netflix 20 Mart 2020 tarihinde serisi küçük ama derinden birbirine topluma odaklanan büyük kedi gibi korumacılar Carole Baskin , sahibine Büyük Kedi Kurtarma ve Egzotik gibi koleksiyoncular, Baskin vahşi hayvanları suistimal etmek ve sömürmekle suçlanıyor. Joel McHale tarafından düzenlenen özel 12 Nisan 2020'de McHale, Exotic ve serinin kendisi hakkında birkaç yıldızla röportaj yaptı.

Dizi eleştirmenlerden olumlu eleştiriler aldı ve Nielsen reytinglerine göre yayınlandığı ilk on günde 34,3 milyon kişi tarafından izlendi ve Netflix'in bugüne kadarki en başarılı yayınlarından biri oldu. Dizi ve film yapımcıları, özel yetiştirme ve vahşi yaşamı koruma konularıyla ilgili çerçeveleme ve yanlışlıkları nedeniyle koruma ve hayvan hakları gruplarından eleştiri aldı.

3- STRANGER THINGS (3. sezon - 64 milyon)

Stranger Things (Türkçe: Yabancı Şeyler), ABD yapımı bilimkurgu-korku türündeki internet dizisi. Duffer Kardeşler tarafından yönetmenliği, senaristliği ve yönetici yapımcılığı üstlenilen dizi aynı zamanda Shawn Levy ve Dan Cohen tarafından üretilmiştir. Temmuz 2016'da yayınlanan ilk sezonda Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono ve Matthew Modine ana kadroda, Noah Schnapp ve Joe Keery yardımcı rollerde yer aldı. İkinci sezonda, Schnapp ve Keery ana kadroya dahil olurken Sadie Sink, Dacre Montgomery, Sean Astin ve Paul Reiser ise diziye katıldı.

1980'lerde Indiana eyaletinin Hawkins adındaki kurgusal kasabasında konusu geçen dizinin ilk sezonu, genç bir çocuğun kasabada meydana gelen doğaüstü olayların ortasında kaybolması ve kaybolan arkadaşlarını arayan üç çocuğa yardım eden, psikokinetik güçlere sahip bir kızın ortaya çıkışı üzerine yapılan araştırmaları anlatmaktadır. Stranger Things 2 başlıklı ikinci sezon, ilkinden bir yıl sonrasını konu alır ve karakterlerin o sezondan sonra oluşan sonuçlarla başa çıkmasını anlatmaktadır.

Duffer Kardeşler, 1980'lerde geçen zaman çizelgesini kurdu ve 80'lerin pop kültürü için bir bağlılık yaratarak doğaüstü unsurların yanı sıra, gizem-fantastik-dram karışımı olarak geliştirdi. Bazı temalar ve yönler, Steven Spielberg, John Carpenter ve Stephen King tarafından üretilen eserlerden uyarlanarak oluşturuldu.

İlk sezon 15 Temmuz 2016'da Netflix'te yayımlandı. Karakterizasyonu, temposu, atmosferi, oyunculukları, müzikleri, yönetmenliği, senaryosu ve 1980'li yıllara ait filmlere bağlı kalmasıyla büyük beğeni topladı. Dizi, 2016 yılında Drama Dizisindeki En İyi Oyuncu Kadrosu kategorisinde Screen Actors Guild Ödülü'nü kazandı. 69. Primetime Emmy Ödülleri'nde En İyi Drama Dizisi de dahil olmak üzere on sekiz adaylık elde etti, ayrıca birçok endüstri adaylığı ve ödülüne layık görüldü. 31 Ekim 2016 tarihinde Netflix tarafından dizinin ikinci sezon onayı aldığı açıklandı. Dokuz bölümden oluşan ikinci sezon 27 Ekim 2017 tarihinde yayınlandı. Duffer Kardeşler, dizinin üçüncü bir sezon ile devam edeceğini doğruladı ve finalinin dördüncü veya beşinci sezonda gerçekleşeceğini duyurdu.

2- LA CASA DE PAPEL (65 milyon)

La casa de papel, Álex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. Dizi, "Profesör" liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu edinir.

Televizyon dizisinin iki kısma ayrılan 15 bölümden ibaret olması planlanmıştı. Bu bölümler ilk olarak 2 Mayıs - 23 Kasım 2017 arasında İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayımlandı. 2017 sonlarında Netflix, dizinin dünya genelinde dijital yayın haklarını satın aldı. Diziyi daha kısa 22 bölüme bölen Netflix, ilk kısmı 20 Aralık 2017'de ve ikinci kısmı 6 Nisan 2018'de yayımladı. Nisan 2018'de Netflix, dizinin bütçesini belirgin oranda artırarak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 8 bölümden oluşan 3. kısım 19 Temmuz 2019'da yayımlandı. 8 bölümden oluşan 4. kısım ise 3 Nisan 2020'de yayımlandı. Haziran 2020'de Netflix, dizinin son kısmı olacak beşinci kısmın çekimlerine başlanacağını açıkladı.

2018'de dizi, Netflix'te en çok izlenen İngilizce dışı dizi oldu.

1- THE WITCHER (76 milyon)

The Witcher, senaryosu Lauren Schmidt Hissrich tarafından yazılan ve Netflix'te yayımlanan fantezi drama türündeki Amerikan yapımı internet dizisi. Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisine dayanan dizinin ilk sezonu 20 Aralık 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur. Şimdi üçü birlikte, gitgide daha dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da yollarını bulmayı öğrenmelidir.