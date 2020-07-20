Türkiye ve dünyada çok sayıda kişinin kullandığı Netflix'in Türkiye'deki bazı yayınları bazı kesimler tarafından eleştirilirken Netflix hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Netflix ile AK Parti'nin yaptığı görüşmeler neticesinde Netflix'in sansürü kabul etmeyerek Türkiye'deki dizi çekimlerini durdurduğunu açıkladı. Özdemir'in açıklamaları sosyal medyada gündem olurken Netflix'in Türkiye'deki durumu merak konusu oldu. Peki Netflix kapanıyor mu? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Neden kapanıyor? İşte detaylar...

NETFLİX KAPANIYOR MU?

Netflix şu anda Türkiye'deki yayınlarına devam ediyor. Kapanma gibi bir durum söz konusu olmazken gazeteci Cüneyt Özdemir'in sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamaların ardından Netflix'in kapanıp kapanmayacağı merak konusu oldu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter hesabından şu paylaşımlarda bulundu:

"Netflix ve Ak Parti arasındaki pazarlık restleşmeyle bitti. Ak Partinin eşcinsellik sansürüne Netflix rest çekti. Türkiye'de dizi çekimlerini durdurdu. Sansürü kabul etmedi. Dünyada Netflix'i yasaklayan ilk ve tek ülke Türkiye mi olacak?

Turizm Bakanlığı, Rtük ve Netflix arasında hangi pazarlıklar yaşandı? Hangi dizide roller değiştirilmek istendi? Rtük kaç Netflix dizisine sansür uygulamak istedi?

Netflix gemileri nasıl yaktı? "

NETFLİX TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Netflix henüz Türkiye'den çekilmedi. Bu konuda yetkililerin açıklaması bulunmuyor. İddialara göre Netflx, Türkiye'deki dizi çekimlerini durdurdu. Kararın ne olacağı ise merakla bekleniyor.

NETFLİX NEDEN KAPANIYOR?

Netflix'in Türkiye'de kapatılmasının gündeme gelmesi, dizi ve filmlerinde eş cinsellik içeren sahnelerinin olması ve bu durumun Türkiye'de eş cinselliği özendireceği düşüncesiyle gündeme geldi. Ayrıca şu ana kadar Netflix'in aldığı resmi bir karar duyurulmadı.

NETFLİX NEDİR?

Netflix; internet bağlantılı binlerce cihazda ödüllü diziler, filmler, animeler, belgeseller ve daha fazlasını içeren geniş bir arşiv sunan bir yayın hizmetidir.

Tek bir reklam olmadan, istediğiniz kadar, istediğiniz zaman izleyebilirsiniz - hepsi aylık düşük bir ücret karşılığında. Her zaman keşfedilecek yeni bir şeyler var, üstelik her hafta yeni diziler ve filmler ekleniyor!

NETFLİX'İN FİYATI NE KADAR?

Netflix'i akıllı telefonunuz, tabletiniz, Akıllı TV'niz, dizüstü bilgisayarınız veya yayın cihazınızda sabit bir aylık ücretle izleyin. Aylık plan ücretleri 17,99 TL ile 41,99 TL arasında değişmektedir. Ekstra maliyet yok, sözleşme yok.

NETLFİX'İ NEREDE İZLEYEBİLİRSİN?

İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman, sınırsız sayıda cihazda izleyin. Bilgisayarınızda netflix.com adresinden veya akıllı TV'ler, akıllı telefonlar, tabletler, medya oynatıcılar ve oyun konsolları dahil Netflix uygulamasını sunan, internet bağlantılı herhangi bir cihazda anında izlemek için Netflix hesabınızla oturum açın.

Favori içeriklerinizi iOS, Android veya Windows 10 uygulamasıyla da indirebilirsiniz. Seyahatteyken ve internet bağlantısı olmadan izlemek için indirilenleri kullanın. Netflix'i her yere beraberinizde götürün.

NETFLİX'İ NASIL KAPATABİLİRİM?

Netflix esnektir. Hiçbir sözleşme ve taahhüt yoktur. Hesabınızı çevrim içi olarak iptal edebilirsiniz. İptal ücreti yoktur - hesabınızı istediğiniz zaman başlatıp durdurabilirsiniz.

Netflix'te uzun metrajlı filmler, belgeseller, diziler ve programlar, anime, ödüllü Netflix orijinal içerikleri ve daha fazlasından oluşan kapsamlı bir kütüphane bulunur.