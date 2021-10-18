Netflix neden donuyor? | Netflix NSES-500 hata kodu nedir? 18 Ekim 2021 Pazartesi

Netflix aboneliği bulunan birçok kişi uygulamayı kullanırken sorun yaşıyor. Yaşadıkları sorunun nedeni öğrenmek isteyenNetflix neden donuyor? | Netflix NSES-500 hata kodu nedir? 18 Ekim 2021 Pazartesi sorularının yanıtını araştırıyor. Peki Netflix çöktü mü? İşte detaylar...

NETFLİX NEDEN DONUYOR? 18 EKİM 2021 PAZARTESİ

Dünyanın dört bir yanındaki binlerce Netflix kullanıcısı, Netflix'te donma yaşadıklarını ve akışta sorunla karşılaştıklarını belirtti. Türkiye'de sorun her kullanıcıda görünmese de bazı kullanıcılar benzer sıkıntılardan muzdarip.

Down Detector'da yer alan bilgiye göre çok sayıda Netflix kullanıcısı yaşadıkları sorunu bildirdi. 6 bin 500'ün üzerinde Netflix kullanıcısının yaşadıkları sorunu bildirdiği öğrenilirken bunların yaklaşık üçte ikisinin akışta sorun yaşadıklarını aktardı. Netflix'ten yaşanan soruna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

NETFLİX NSES-500 HATA KODU NEDİR? 18 EKİM 2021 PAZARTESİ

Netflix'in internet sitesinde NSes-500 hata kodu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu hata kodunu alıyorsanız bu durum genellikle tarayıcınızda saklanan bilgilerin yenilenmesi gerektiği anlamına gelir.

* SAYFAYI YENİLEYİN

Adres çubuğunun yanındaki yeniden yükle simgesini kullanarak sayfayı yenileyin.

Netflix'i tekrar deneyin.

* MÜŞTERİ HİZMETLERİYLE İLETİŞİME GEÇİN

Araştırmamıza yardımcı olmak için lütfen Netflix Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin."

NETFLİX NEDİR?

Netflix film-dizi yapımcılığı ve dağıtımı alanında hizmet veren Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir kuruluştur.

Abonelerin ödedikleri ücret karşılığımda çevrimiçi olarak dizi, film ve belgesel izleyebildiği dijital platform Netflix, Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından 1997 yılında Kaliforniya'da kurulmuştur.