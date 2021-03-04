Fenomen Danla Biliç, Kadınlar Günü için Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiZonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz: Bu rakamlar 15 daha yukarıya çıkarsa kırmızı kategorisindeyizCumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik İşbirliği Liderler Zirvesi'ndeUzman isim cevapladı: Sivrisineklerden koronavirüs bulaşıyor mu?Netflix üyeliği iptal etme |Netflix üyeliği nasıl iptal edilir 2021?Ebru Şallı oğlunun ölümünden sonra neler yaşadığını içtenlikle anlattıGelinim Mutfakta Avunya Mantısı (Saçaklı Mantı) tarifi | Avunya Mantısı (Saçaklı Mantı) nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında! İşte muhtemel ilk 11'ler...Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın istifasına ilişkin ilk yorum: Temel hakem millettir!Evlilik dışı hamile kalan anne çocuğunu doğurunca çöpe attı
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. Netflix üyeliği iptal etme |Netflix üyeliği nasıl iptal edilir 2021?

Netflix üyeliği iptal etme |Netflix üyeliği nasıl iptal edilir 2021?

Netflix'in Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam yaptığını açıklamasının ardından çok sayıda kişi üyeliğini iptal etmeye karar verdi. Bu kapsamda Netflix üyeliği iptal etme |Netflix üyeliği nasıl iptal edilir 2021? araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Netflix üyeliği iptal etme |Netflix üyeliği nasıl iptal edilir 2021?

Netflix sözcüsü yaptığı açıklama ile Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Söz konusu zamlar bugünden itibaren yürürlüğe girerken duruma tepki gösteren kullanıcılar alternatif platformlara yönelmeye başladı. Bu kapsamda Netlix üyeliğini iptal etmek isteyenler araştırmalarda bulunuyor. 

NETFLİX ÜYELİĞİ İPTAL ETME |NETFLİX ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR 2021?

Netlix üyeliğini telefondaki uygulamadan iptal etmek için uygulamayı açın. Daha sonra  Hesap seçeneğine tıklayın, önünüze açılan pencerede Üyeliği İptal Et seçeneğine dokunun. Daha sonra açılan yeni pencerede İptal Etme işlemini tamamla seçeneğini seçiyoruz. Çıkan seçenekte iptal etme gerekçemizi de seçtikten sonra üyeliğiniz iptal edilmiş oluyor. 

Netflix üyeliği iptal etme |Netflix üyeliği nasıl iptal edilir 2021?Netflix üyeliği iptal etme |Netflix üyeliği nasıl iptal edilir 2021?

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT