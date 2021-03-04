Netflix üyeliği iptal etme |Netflix üyeliği nasıl iptal edilir 2021?

Netflix sözcüsü yaptığı açıklama ile Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Söz konusu zamlar bugünden itibaren yürürlüğe girerken duruma tepki gösteren kullanıcılar alternatif platformlara yönelmeye başladı. Bu kapsamda Netlix üyeliğini iptal etmek isteyenler araştırmalarda bulunuyor.

NETFLİX ÜYELİĞİ İPTAL ETME |NETFLİX ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR 2021?

Netlix üyeliğini telefondaki uygulamadan iptal etmek için uygulamayı açın. Daha sonra Hesap seçeneğine tıklayın, önünüze açılan pencerede Üyeliği İptal Et seçeneğine dokunun. Daha sonra açılan yeni pencerede İptal Etme işlemini tamamla seçeneğini seçiyoruz. Çıkan seçenekte iptal etme gerekçemizi de seçtikten sonra üyeliğiniz iptal edilmiş oluyor.