Netflix'den Türkiye üyelik ücretlerine zam geldi

En son 20 Haziran 2019'da zam yapan, çevrimiçi dizi ve film izleme platformu olan Netflix, Türkiye kullanıcılarına yüzde 20 ile 50 arasında zam yaptı.

Temel plan ücreti 17,99 liradan 26,99 liraya yükseltilerek yüzde 50 zam, standart plan ücreti 29,99 liradan 40,99 liraya yükseltilerek yüzde 37 zam, özel olan ücreti 41,99 liradan 54,99 liraya yükseltilerek yüzde 30 zam yapıldı.

En çok zam gelen plan yüzde 50 ile temel plan ücreti oldu.

NETFLİX SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Zam duyurusunu yapan Netflix sözcüsü: "Türkiye’deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz. 4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek.” dedi.