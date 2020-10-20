Netflix'te Bir Denizaltı Hikayesi başrolde: Kıvanç Tatlıtuğ

Netflix Türk yapımlarına yer vermeye devam ederken, yeni projelerin duyurusunu yaptı. Duyuru yapılan projeler arasında Tolga Karaçelik imzalı aksiyon macera dizisi olan "Bir Denizaltı Hikayesi" adlı dizinin başrolünde ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ olacak.

Bir Denizaltı Hikayesi:

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ‘un yer aldığı, yönetmenliğini ise Tolga Karaçelik‘in üstlendiği aksiyon-macera türündeki dizinin yazar kadrosunu ise Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı oluşturuyor. OGM Pictures yapımcılığında hayata geçecek olan dizi, denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman’ın hikayesini konu alıyor. Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek miydi?