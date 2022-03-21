Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında ise Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanan Nevruz Bayramı'na ilişkin Nevruz Bayramı nasıl kutlanır, ne yapılır? Nevruz Kürt bayramı mı, kimin bayramı? soruları merak konusu oldu. Haberimizde Nevruz Bayramı'na dair merak edilen temel sorulara yer verdik. İşte, Nevruz Bayramı'na ilişkin tüm detaylar...

NEVRUZ BAYRAMI NASIL KUTLANIR, NE YAPILIR?

Nevruz Bayramı, baharın müjdesidir. Baharın gelişi olarak kutlanan bu bayram, Selçuklu ve Osmanlı’da millî bayram olarak kutlanır, Nevruziye adlı şiirlere ve şenliklerle ziyafet verilirdi. Günümüzde ise, İnsanlar özellikle açık alanlarda bu bayramı kutlamak ister. Kadınlar rengarenk entariler giyer ve başlarına pullarla süslenmiş ışıl ışıl örtüler örterler. Bir araya gelen insanlar büyük bir ateş yakar ve bu ateşin etrafında dans ederek ya da üstünden atlayarak büyük bir coşkuyla bu bayramı kutlarlar.

NEVRUZ KÜRT BAYRAMI MI, KİMİN BAYRAMI?

Nevruz kışın etkisini yitirip, baharın etkilerinin iyice kendini göstereceği tarihler yaklaşırken kutlanır.

Nevruz'un adı yazılı olarak ilk defa 2. yüzyılda Pers kaynaklarında geçiyor. İran ve Bahai takvimlerine göre senenin ilk gününü simgeleyen Nevruz, günümüz İran'ında da şenlik olarak kutlanmaktadır. Kimi topluluklar bu bayramı 21 Mart'ta kutlarken, bazıları Kuzey yarım kürede ilkbaharın başlamasını temsilen, 22 veya 23 Mart'ta kutluyor.

Aynı zamanda, Zerdüştlük, hem de Bahailer için de kutsal bir gündür ve tatil olarak kutlanır. Kürtlerde, Nevruz bayramının Kürt ve İran mitolojisindeki Demirci Kawa Efsanesi'ne dayandığına inanılmaktadır. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında ise Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanmaktadır.

Nevruz Türk'ün de, Kürt'ünde, Laz'ın da, Çerkes'in de, Abaza'nın da herkesin bayramıdır.

NEVRUZ BAYRAMI MESAJI RESİMLİ

*Nevruz, huzur içinde, kardeşçe ve şenliklerle kutlanması gereken, tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlatan bir bayramdır. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

*Bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olan Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

*Baharla birlikte doğada yaşanan hareketlilik, ortaya çıkan renk şöleni, bir bütünü oluşturan farklılıkların gözler önüne serdiği manzara, doğayla insan bütünleşmesini, çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de temsil etmektedir. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

*Nevruz, içerdiği güçlü anlamlarla, yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrıdır. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

*Nevruz kış uykusuna yatan doğanın uyanışı, doğanın dirilişi ve baharın müjdeleyicisidir. Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

*Doğanın ölü dokusu nevruzla birlikte can bulur. Baharın müjdeleyicisi olan Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

*Baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eden Nevruz Bayramınız kutlu olsun.