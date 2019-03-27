Nevşehir'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı ile aranan AB.M. Atatürk İlkokulu civarında okul polisi tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen AB.M. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.