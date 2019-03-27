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  3. Nevşehir'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı ile aranan AB.M. Atatürk İlkokulu civarında okul polisi tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen AB.M. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İLÇE

ADAY

ALINAN OY

OY ORANI

MERKEZ

MUSA AHMET KAYA

0

0%

GENÇ

ABDULLAH PINAR

0

0%

KARLIOVA

ALİ İMRAN TAŞCI

0

0%

KİĞI

RECEP TAYYİP SAĞIZLI

0

0%

SOLHAN

MEHMET EMİN DÜŞEN

0

0%

ADAKLI

SACİT ALMALI

0

0%

YAYLADERE

MAHMUT AKTAŞ

0

0%

YEDİSU

RESUL GÜDEK

0

0%

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