Nevşin Mengü'den sevenlerini üzecek haber! "Pek de hafif geçmiyor"

Ünlü gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabında takipçilerine koronavirüse yakalandığını duyurdu. Mengü, 3 doz aşı olmasına rağmen semptomları ağır geçirdiğini belirterek, hastalığı pek de hafif geçirmediğini duyurdu. Semptomlar arasında en fazla baş ağrısı şikayetini yaşadığını söyleyen Mengü, hastalığı daha önce geçirmiş olan kullanıcılardan da tavsiye talebinde bulundu.

TAKİPÇİLERİNDEN TAVSİYE İSTEDİ

Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyuran Mengü, daha önce virüse yakalanan takipçilerinden de tavsiye istedi. Ünlü gazetecinin İnstagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Covid-19 pozitifim maalesef. 3 doz Biontech olmuş olmama rağmen pek de hafif geçmiyor. Bendeki semptomu baş ağrısı oldu. Hastalığı geçirmiş arkadaşlar, tavsiyeniz varsa alırım" ifadeleri yer aldı.