Nevzat Güzelırmak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Nevzat Güzelırmak neden öldü?

Göztepe'nin efsane ismi Nevzat Güzelırmak, 78 yaşında hayatını kaybetti. Göztepe'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Nevzat Güzelırmak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağolsun." ifadeleri kullanıldı.

NEVZAT GÜZELIRMAK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1942 doğumlu Nevzat Güzelırmak, İzmir doğumludur. Göztepe takımının efsanevi oyuncularındandır. Oyun stili, tek top oynama alışkanlığı sebebiyle devrin idarecilerinden David Franko'nun taktığı "İngiliz" lakabıyla anılmıştır.

Namık Kemal Lisesi'nin Türkiye Şampiyonu olan kadrosunda oynamış, muhit takımı Çayırlıbahçe'de forvet olarak oynarken Göztepe'nin Yetenek Avcısı Abbas Göçmen tarafından keşfedilip 1959 yılında Göztepe'ye transfer olarak profesyonel futbol hayatına başlamıştır.

Avrupa Kupaları'nda Türkiye'nin göğsünü kabartan, yarı finale çıkan, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupaları'na ambargo koyan Efsane Göztepe'nin ortasahadaki beyin takımının üyesidir. 1975'e kadar sadece Göztepe'de forma giyerek futbolu bırakmış, 8/8/1976'da Altay ile yapılan bir maçta jubilesini yapmıştır.

1962-1968 yılları arasında 18 kez A millî olmak üzere Ordu, Genç toplam 40 kez millî takım forması giymiştir. 25 kereden fazla millî olanlara verilen Federasyonun Gümüş Madalyası sahibidir.

Son maçlarda terhis olmasına rağmen Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonası'nı kazanan kadroda yer almıştır.

Genç millî takım, Göztepe, Boluspor, Denizlispor, Yeni Afyonspor, Bursaspor, Altay, Konyaspor, Karşıyaka, Kayserispor, Kuşadası Gençlikspor takımlarında Teknik Direktörlük yapmıştır.

Boluspor'da görev yaparken Yılın Antrenörü seçilmiştir.

NEVZAT GÜZELIRMAK NEDEN ÖLDÜ?

Türk futbolu adına büyük hizmetlerde bulunan Güzelırmak 78 yaşında hayatını kaybetti. Nevzat Güzelırmak'ın ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.