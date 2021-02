New York Valisi Cuomo'dan koronavirüse ilişkin itiraf: Yeterince şeffaf olamadık New York Valisi Andrew Cuomo, eyalet bakımevlerindeki koronavirüs kaynaklı can kayıplarının gizlenmesiyle ilgili eleştiriler üzerine bakımevlerindeki koronavirüs verileri konusunda yeterince şeffaf olunmadığını itiraf etti.

1 9 Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkelere yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Amerika Birleşik Devletleri'nde korkunç can almaya devam ediyor.