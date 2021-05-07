New York'ta büyük skandal: 750 ceset, bir yılı aşkın süredir kamyonlarda bekletiliyor!

New York'un Brooklyn kentinde bulunan soğutucu kamyonların içinde, geçtiğimizd sene koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden 750 civarında ceset bulunduğu öğrenildi.

The City isimli kuruluşun resmi web sayfasında yer alan bilgiye göre, Brooklyn'in 39. Cadde İskelesi'nde bulunan ve geçici morg olarak kullanılan kamyonlarda, bölgedeki mezarlıklara ne zaman gömüleceği belli olmayan 750'yi aşkın cesedin bir yılı aşkın süredir orada bekletildiği belirtildi.

"ŞEHİR YÖNETİMİ AİLELERE BİLGİ VERMEYE ÇALIŞACAK"

The City kuruluşunun, Missing Them organizasyonu ve Columbia İstikrarlı Araştırma Raporlama Merkezi ile birlikte, 13 aydır yürüttükleri araştırma, Nisan 2020'den bu yana 500 ila 800 arasında değişen yüzlerce cesedin soğutucu kamyonlarda tutulduğu ve ne zaman defnedileceğine yönelik net gelişmenin olmadığını ortaya koydu.

Baş Tıbbi Muayene Ofisi Komiser Yardımcısı Dina Maniotis, New York Şehir Meclisi toplantısında, "Şehir yönetimi yakın gelecekte bu cesetlerin sayısını azaltmaya çalışacak ve ailelere transferler hakkında bilgi vermeye çalışacak." diye konuştu.

HART ISLAND'A DEFNEDİLECEKLER

Maniotis, kamyonlarda bekletilen cenazelerin yakınlarının birçoğunun kendileriyle iletişimi kestiğini belirterek, cesetlerin Kovid-19 salgını döneminde ekonomik geliri yeterli olmayan veya sahip çıkılmayan binlerce cenazenin gömüldüğü New York'un Hart Island adasına defnedileceğini söyledi.

The City'nin, New York Şehir Meclisi toplantısında da atıfta bulunulan araştırmasına göre, 2020'de Kovid-19'dan ölen her 10 New Yorkludan 1'inin Hart Island'a gömüldüğü kaydedildi.

New York'un Bronx bölgesindeki bir ada olan Hart Island, geçen yıl Kovid-19'dan ölen kimsesizlerin veya maddi gücü yetersiz olanların tabutlarının üst üste gömüldüğü mezarlık olarak gündeme gelmişti.