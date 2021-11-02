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New York'tan dönen Hande Erçel'den muhabirlere sert tepki! İlk kez bu kadar gergin!

Kerem Bürsin'in havaalanında karşıladığı New York'tan yurda dönen Hande Erçel'in gergin tavırları dikkat çekti. Güzel oyuncu muhabirleri sert çıktı.

Bir süredir New York'ta olan güzel oyuncu Hande Erçel bu sabah saatlerinde yurda döndü. Havaalanında Kerem Bürsin'in karşıladığı oyuncu kameraları görünce gerildi.

Normalde basın mensuplarını karşısında görünce güler yüzlü oluşuyla tanınan Erçel'in bu seferki tavırları merak uyandırdı.

New York'tan dönen Hande Erçel'den muhabirlere sert tepki! İlk kez bu kadar gergin!

KAPIYI SERTÇE KAPATTI

Bir hayli gergin olduğu her halinden belli olan oyuncu hemen arabaya binerek,  “Sizi her seferinde burada görmek tuhaf kaçıyor artık” diyerek aracın kapısını sertçe kapattı.

New York'tan dönen Hande Erçel'den muhabirlere sert tepki! İlk kez bu kadar gergin!

Ünlü çift bir süre arabanın içinde hararetli bir şekilde konuşmasının ardından sevgilisi Hande Erçel’in gergin olduğunu anlayan Bürsin, sakinleştirmeye çalıştı ve basın mensuplarına “Çekmeyin lütfen, çok sağ olun” dedi.

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