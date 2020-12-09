Niğde Anadolu 0 - 0 Amed Sportif Faaliyetler Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta maçında Niğde Anadolu, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta maçında Niğde Anadolu, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Niğde Anadolu ve Amed Sportif Faaliyetler taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 14. hafta maçında Niğde Anadolu sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 09.12.2020 13:00'da karşılaştı. Niğde 5 Şubat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Niğde Anadolu - Amed Sportif Faaliyetler maçı kaç kaç bitti?
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Niğde Anadolu - Amed Sportif Faaliyetler Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Niğde 5 Şubat
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
09.12.2020 13:00
Niğde Anadolu Amed Sportif Faaliyetler Maçının Hakemleri
Mustafa Aydın(hakem), Arif Dilmeç(1. Yardımcı Hakem), Kadir Akıllı(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Kolak(dördüncü Hakem)
Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 46. Aykut Çolakoğlu, 4. Rıza Efendioğlu, 93. Recep Yemişci, 11. Ali Mert Aydın, 80. Berkay Samancı, 8. Metehan Yilmaz, 19. Barışcan Işık Altunbaş, 77. Onur Taha Takır, 51. Fatih Aktay, 27. Mustafa Emirhan Özyaşar
Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 31. Orhan Kurşun, 20. Tolgahan Mulla Çiçek, 48. Berkin Taşkın, 7. Altar Han Hidayetoğlu, 54. Tuğrul Cem Sayar, 66. Yücel Candemir
Teknik Sorumlu
Zeki Çakır
Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 3. Anıl Şahin, 12. Serkan Yavuz, 13. Emrah Taysı, 19. Erman Bulucu, 10. Yusuf Yağmur, 8. Bünyamin Yürür, 24. Zeki Korkmaz, 61. Halil İbrahim Sönmez, 72. Mansur Çalar, 23. Sinan Akaydin
Yedekler
47. Serkan İpek, 2. Hasan Erbey, 6. Ümit Karaal, 7. Muhlis İstemi, 14. Güray Gazioğlu, 21. Abdullah Çetin, 28. Oğuzhan Öztürk, 63. Mesut Can
Teknik Sorumlu
Aykan Atik
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|14
|12
|2
|0
|45
|12
|38
|33
|2
|Uşak Spor
|13
|7
|4
|2
|25
|15
|25
|10
|3
|Hekimoğlu Trabzon
|12
|7
|3
|2
|22
|11
|24
|11
|4
|Sarıyer
|12
|6
|5
|1
|16
|5
|23
|11
|5
|24Erzincanspor
|12
|6
|4
|2
|20
|12
|22
|8
|6
|Sancaktepe FK
|10
|6
|2
|2
|18
|6
|20
|12
|7
|Amed Sportif
|13
|6
|2
|5
|18
|19
|20
|-1
|8
|Ankara Demirspor
|9
|5
|2
|2
|21
|11
|17
|10
|9
|Afjet Afyonspor
|12
|4
|5
|3
|15
|15
|17
|0
|10
|Kocaelispor
|10
|5
|2
|3
|11
|11
|17
|0
|11
|Kahramanmaraşspor
|10
|3
|4
|3
|11
|14
|13
|-3
|12
|Zonguldak Kömürspor
|12
|3
|3
|6
|13
|17
|12
|-4
|13
|Çorum FK
|10
|3
|2
|5
|18
|17
|11
|1
|14
|Ergene Velimeşe
|13
|2
|4
|7
|15
|22
|10
|-7
|15
|Hacettepe Spor
|13
|2
|3
|8
|11
|22
|9
|-11
|16
|İnegölspor
|11
|1
|4
|6
|9
|18
|7
|-9
|17
|Niğde Anadolu FK
|12
|1
|4
|7
|7
|22
|7
|-15
|18
|Gümüşhanespor
|13
|2
|3
|8
|15
|29
|9
|-14
|19
|Şanlıurfaspor
|13
|1
|2
|10
|7
|39
|5
|-32
Fikstür
|08.12.2020
|Afjet Afyonspor
|1-1
|24Erzincanspor
|09.12.2020
|Çorum FK
|5-1
|Şanlıurfaspor
|09.12.2020
|İnegölspor
|0-1
|Kahramanmaraşspor
|09.12.2020
|Ergene Velimeşe
|0-1
|Sancaktepe FK
|09.12.2020
|Gümüşhanespor
|4-2
|Zonguldak Kömürspor
|09.12.2020
|Manisa FK
|1-1
|Uşak Spor
|09.12.2020
|Kocaelispor
|P-P
|Hekimoğlu Trabzon
|09.12.2020
|Sarıyer
|3-0
|Hacettepe Spor
|09.12.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-0
|Amed Sportif