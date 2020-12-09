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Niğde Anadolu 0 - 0 Amed Sportif Faaliyetler Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta maçında Niğde Anadolu, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Niğde Anadolu 0 - 0 Amed Sportif Faaliyetler Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta maçında Niğde Anadolu, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Niğde Anadolu ve Amed Sportif Faaliyetler taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  14. hafta maçında Niğde Anadolu sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 09.12.2020 13:00'da karşılaştı. Niğde 5 Şubat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Niğde Anadolu - Amed Sportif Faaliyetler maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Niğde Anadolu - Amed Sportif Faaliyetler Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Niğde 5 Şubat

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
09.12.2020 13:00

Niğde Anadolu Amed Sportif Faaliyetler Maçının Hakemleri
Mustafa Aydın(hakem), Arif Dilmeç(1. Yardımcı Hakem), Kadir Akıllı(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Kolak(dördüncü Hakem)

NİĞDE ANADOLUNiğde Anadolu

Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 46. Aykut Çolakoğlu, 4. Rıza Efendioğlu, 93. Recep Yemişci, 11. Ali Mert Aydın, 80. Berkay Samancı, 8. Metehan Yilmaz, 19. Barışcan Işık Altunbaş, 77. Onur Taha Takır, 51. Fatih Aktay, 27. Mustafa Emirhan Özyaşar

Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 31. Orhan Kurşun, 20. Tolgahan Mulla Çiçek, 48. Berkin Taşkın, 7. Altar Han Hidayetoğlu, 54. Tuğrul Cem Sayar, 66. Yücel Candemir

Teknik Sorumlu
Zeki Çakır
 

AMED SPORTİF FAALİYETLERAmed Sportif Faaliyetler

Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 3. Anıl Şahin, 12. Serkan Yavuz, 13. Emrah Taysı, 19. Erman Bulucu, 10. Yusuf Yağmur, 8. Bünyamin Yürür, 24. Zeki Korkmaz, 61. Halil İbrahim Sönmez, 72. Mansur Çalar, 23. Sinan Akaydin

Yedekler
47. Serkan İpek, 2. Hasan Erbey, 6. Ümit Karaal, 7. Muhlis İstemi, 14. Güray Gazioğlu, 21. Abdullah Çetin, 28. Oğuzhan Öztürk, 63. Mesut Can

Teknik Sorumlu
Aykan Atik

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK14122045123833
2Uşak Spor1374225152510
3Hekimoğlu Trabzon1273222112411
4Sarıyer126511652311
524Erzincanspor126422012228
6Sancaktepe FK106221862012
7Amed Sportif13625181920-1
8Ankara Demirspor952221111710
9Afjet Afyonspor124531515170
10Kocaelispor105231111170
11Kahramanmaraşspor10343111413-3
12Zonguldak Kömürspor12336131712-4
13Çorum FK103251817111
14Ergene Velimeşe13247152210-7
15Hacettepe Spor1323811229-11
16İnegölspor111469187-9
17Niğde Anadolu FK121477227-15
18Gümüşhanespor1323815299-14
19Şanlıurfaspor1312107395-32

Fikstür

08.12.2020Afjet Afyonspor1-124Erzincanspor
09.12.2020Çorum FK5-1Şanlıurfaspor
09.12.2020İnegölspor0-1Kahramanmaraşspor
09.12.2020Ergene Velimeşe0-1Sancaktepe FK
09.12.2020Gümüşhanespor4-2Zonguldak Kömürspor
09.12.2020Manisa FK1-1Uşak Spor
09.12.2020KocaelisporP-PHekimoğlu Trabzon
09.12.2020Sarıyer3-0Hacettepe Spor
09.12.2020Niğde Anadolu FK0-0Amed Sportif
Onur Çelik
Spor Editörü


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