Niğde Anadolu 0 - 0 Amed Sportif Faaliyetler Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 14. hafta maçında Niğde Anadolu sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 09.12.2020 13:00'da karşılaştı. Niğde 5 Şubat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Niğde Anadolu - Amed Sportif Faaliyetler maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.