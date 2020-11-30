Niğde Anadolu 0 - 2 Ankara Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Niğde Anadolu, Ankara Demirspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Niğde Anadolu, Ankara Demirspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Niğde Anadolu ve Ankara Demirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 12. hafta maçında Niğde Anadolu sahasında Ankara Demirspor ile 29.11.2020 13:00'da karşılaştı. Niğde 5 Şubat - Niğde stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Niğde Anadolu - Ankara Demirspor maçı kaç kaç bitti?
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Niğde Anadolu - Ankara Demirspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Niğde 5 Şubat - Niğde
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Fevzi Erdem Akbaş(hakem), Süleyman Yavaşoğlu(1. Yardımcı Hakem), Şenol Bektaş(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Bayar(dördüncü Hakem)
Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 46. Aykut Çolakoğlu, 4. Rıza Efendioğlu, 41. Şahan Akyüz, 11. Ali Mert Aydın, 80. Berkay Samancı, 8. Metehan Yilmaz, 19. Barışcan Işık Altunbaş, 77. Onur Taha Takır, 66. Yücel Candemir, 27. Mustafa Emirhan Özyaşar
Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 31. Orhan Kurşun, 20. Tolgahan Mulla Çiçek, 7. Altar Han Hidayetoğlu, 54. Tuğrul Cem Sayar
Teknik Sorumlu
Zeki Çakır
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Ankara Demirspor İlk 11
93. Fatih Gülmez, 2. Hüseyin Güngör, 8. Mustafa Kayabaşı, 9. Süleyman Güneş, 15. Hakan Turan, 11. Serdar Eylik, 20. Ahmet Devret, 23. Okan Eken, 29. Taner Koç, 60. Turan Yılmaz, 4. Kamil İçer
Yedekler
99. Bahadır Han Güngördü, 17. Ayberk Altan, 61. Ömercan Avci, 55. Rahmi Can Karadaş, 77. Kerem Hakan Vapurluoğlu, 19. İlyas Bıçakcı, 22. Celal Çırpanlı, 88. Burak Özdemir, 71. Samet Erdem Olgaç
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|12
|11
|1
|0
|42
|11
|34
|31
|2
|Uşak Spor
|11
|7
|2
|2
|23
|13
|23
|10
|3
|Hekimoğlu Trabzon
|11
|6
|3
|2
|21
|11
|21
|10
|4
|24Erzincanspor
|11
|6
|3
|2
|19
|11
|21
|8
|5
|Sarıyer
|10
|5
|4
|1
|12
|4
|19
|8
|6
|Sancaktepe FK
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|17
|11
|7
|Kocaelispor
|10
|5
|2
|3
|11
|11
|17
|0
|8
|Ankara Demirspor
|8
|5
|1
|2
|18
|8
|16
|10
|9
|Afjet Afyonspor
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|16
|1
|10
|Amed Sportif
|11
|5
|1
|5
|15
|18
|16
|-3
|11
|Zonguldak Kömürspor
|11
|3
|3
|5
|11
|13
|12
|-2
|12
|Ergene Velimeşe
|11
|2
|3
|6
|12
|18
|9
|-6
|13
|Çorum FK
|8
|2
|2
|4
|13
|15
|8
|-2
|14
|Kahramanmaraşspor
|8
|1
|4
|3
|8
|13
|7
|-5
|15
|İnegölspor
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|7
|-6
|16
|Hacettepe Spor
|11
|1
|3
|7
|8
|19
|6
|-11
|17
|Niğde Anadolu FK
|11
|1
|3
|7
|7
|22
|6
|-15
|18
|Gümüşhanespor
|11
|1
|3
|7
|11
|24
|6
|-13
|19
|Şanlıurfaspor
|11
|1
|2
|8
|6
|32
|5
|-26
Fikstür
|29.11.2020
|Kocaelispor
|3-0
|Kahramanmaraşspor
|29.11.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-2
|Ankara Demirspor
|29.11.2020
|Afjet Afyonspor
|2-2
|Amed Sportif
|29.11.2020
|Çorum FK
|2-2
|24Erzincanspor
|29.11.2020
|Gümüşhanespor
|0-3
|Uşak Spor
|29.11.2020
|İnegölspor
|P-P
|Sancaktepe FK
|29.11.2020
|Zonguldak Kömürspor
|4-1
|Hacettepe Spor
|29.11.2020
|Sarıyer
|3-0
|Şanlıurfaspor
|29.11.2020
|Manisa FK
|6-1
|Hekimoğlu Trabzon