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Niğde Anadolu 0 - 2 Ankara Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Niğde Anadolu, Ankara Demirspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Niğde Anadolu 0 - 2 Ankara Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Niğde Anadolu, Ankara Demirspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Niğde Anadolu ve Ankara Demirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  12. hafta maçında Niğde Anadolu sahasında Ankara Demirspor ile 29.11.2020 13:00'da karşılaştı. Niğde 5 Şubat - Niğde stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Niğde Anadolu - Ankara Demirspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Niğde Anadolu - Ankara Demirspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Niğde 5 Şubat - Niğde

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Fevzi Erdem Akbaş(hakem), Süleyman Yavaşoğlu(1. Yardımcı Hakem), Şenol Bektaş(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Bayar(dördüncü Hakem)

NİĞDE ANADOLUNiğde Anadolu

Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 46. Aykut Çolakoğlu, 4. Rıza Efendioğlu, 41. Şahan Akyüz, 11. Ali Mert Aydın, 80. Berkay Samancı, 8. Metehan Yilmaz, 19. Barışcan Işık Altunbaş, 77. Onur Taha Takır, 66. Yücel Candemir, 27. Mustafa Emirhan Özyaşar

Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 31. Orhan Kurşun, 20. Tolgahan Mulla Çiçek, 7. Altar Han Hidayetoğlu, 54. Tuğrul Cem Sayar

Teknik Sorumlu
Zeki Çakır

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ANKARA DEMİRSPORAnkara Demirspor

Ankara Demirspor İlk 11
93. Fatih Gülmez, 2. Hüseyin Güngör, 8. Mustafa Kayabaşı, 9. Süleyman Güneş, 15. Hakan Turan, 11. Serdar Eylik, 20. Ahmet Devret, 23. Okan Eken, 29. Taner Koç, 60. Turan Yılmaz, 4. Kamil İçer

Yedekler
99. Bahadır Han Güngördü, 17. Ayberk Altan, 61. Ömercan Avci, 55. Rahmi Can Karadaş, 77. Kerem Hakan Vapurluoğlu, 19. İlyas Bıçakcı, 22. Celal Çırpanlı, 88. Burak Özdemir, 71. Samet Erdem Olgaç

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK12111042113431
2Uşak Spor1172223132310
3Hekimoğlu Trabzon1163221112110
424Erzincanspor116321911218
5Sarıyer10541124198
6Sancaktepe FK95221761711
7Kocaelispor105231111170
8Ankara Demirspor85121881610
9Afjet Afyonspor104421312161
10Amed Sportif11515151816-3
11Zonguldak Kömürspor11335111312-2
12Ergene Velimeşe1123612189-6
13Çorum FK822413158-2
14Kahramanmaraşspor81438137-5
15İnegölspor91448147-6
16Hacettepe Spor111378196-11
17Niğde Anadolu FK111377226-15
18Gümüşhanespor1113711246-13
19Şanlıurfaspor111286325-26

Fikstür

29.11.2020Kocaelispor3-0Kahramanmaraşspor
29.11.2020Niğde Anadolu FK0-2Ankara Demirspor
29.11.2020Afjet Afyonspor2-2Amed Sportif
29.11.2020Çorum FK2-224Erzincanspor
29.11.2020Gümüşhanespor0-3Uşak Spor
29.11.2020İnegölsporP-PSancaktepe FK
29.11.2020Zonguldak Kömürspor4-1Hacettepe Spor
29.11.2020Sarıyer3-0Şanlıurfaspor
29.11.2020Manisa FK6-1Hekimoğlu Trabzon
Onur Çelik
Spor Editörü


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