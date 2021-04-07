Niğde Anadolu 2 - 1 Sancaktepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Niğde Anadolu, Sancaktepe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Niğde Anadolu, Sancaktepe ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Niğde Anadolu ve Sancaktepe karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 32. hafta maçında Niğde Anadolu sahasında Sancaktepe ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Niğde 5 Şubat stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Niğde Anadolu - Sancaktepe maçı skoru ne oldu?
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Niğde Anadolu - Sancaktepe Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Niğde 5 Şubat
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Niğde Anadolu Sancaktepe Maçının Hakemleri
Şeref Taştan(hakem), Kerem İlitangil(1. Yardımcı Hakem), Kadir Akıllı(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Kolak(dördüncü Hakem)
Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 49. Ferhat Katipoğlu, 4. Rıza Efendioğlu, 93. Recep Yemişci, 20. Tolgahan Mulla Çiçek, 8. Metehan Yilmaz, 24. Hüseyin Altuğ Taş, 19. Barışcan Işık Altunbaş, 66. Yücel Candemir, 51. Fatih Aktay, 7. Altar Han Hidayetoğlu
Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 57. Emir Bayram Can, 22. Emirhan Can, 11. Ali Mert Aydın, 46. Aykut Çolakoğlu, 41. Şahan Akyüz, 17. Atalay Yıldırım, 77. Onur Taha Takır, 33. Furkan Şamil Çetin, 82. Polat Abay
Teknik Sorumlu
Erman Güraçar
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Sancaktepe İlk 11
1. İhsan Turgut Kırveli, 2. Muhammed Ali Kol, 39. Orkun Tırpancı, 52. Şamil Başaran, 72. Emrah Özyaylaz, 76. Bilal Gündoğdu, 97. Yavuz Selim Tek, 85. Uğur Işıkal, 87. Gökhan Çalışır, 91. Emre Gürbüz, 45. Mustafa Yılmaz
Yedekler
41. Musa Emre Yakar, 22. Semih İntepe, 36. Rıfat Kara, 44. Kaan Baysal, 92. Berkay Sizer, 75. Anıl Kara, 94. Alihan Kalkan
Teknik Sorumlu
Armağan Turhan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|31
|23
|8
|0
|77
|21
|77
|56
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|30
|18
|8
|4
|68
|27
|62
|41
|3
|Kocaelispor
|30
|16
|7
|7
|45
|26
|55
|19
|4
|Ankara Demirspor
|31
|14
|11
|6
|48
|32
|53
|16
|5
|24Erzincanspor
|30
|14
|10
|6
|42
|26
|52
|16
|6
|Sarıyer
|31
|14
|10
|7
|43
|31
|52
|12
|7
|Amed Sportif
|31
|15
|6
|10
|46
|40
|51
|6
|8
|Afjet Afyonspor
|30
|13
|11
|6
|45
|36
|50
|9
|9
|Çorum FK
|30
|14
|7
|9
|59
|33
|49
|26
|10
|Uşak Spor
|30
|13
|8
|9
|48
|36
|47
|12
|11
|Kahramanmaraşspor
|30
|7
|10
|13
|36
|52
|31
|-16
|12
|Zonguldak Kömürspor
|30
|7
|9
|14
|27
|42
|30
|-15
|13
|Gümüşhanespor
|31
|8
|5
|18
|34
|64
|29
|-30
|14
|İnegölspor
|30
|5
|10
|15
|32
|47
|25
|-15
|15
|Şanlıurfaspor
|30
|7
|7
|16
|35
|65
|28
|-30
|16
|Ergene Velimeşe
|30
|4
|12
|14
|35
|60
|24
|-25
|17
|Hacettepe Spor
|30
|6
|5
|19
|23
|44
|23
|-21
|18
|Niğde Anadolu FK
|30
|4
|11
|15
|24
|48
|23
|-24
|19
|Sancaktepe FK
|31
|6
|5
|20
|29
|66
|23
|-37
Fikstür
|07.04.0021
|Sarıyer
|0-6
|Uşak Spor
|07.04.0021
|Niğde Anadolu FK
|2-1
|Sancaktepe FK
|07.04.0021
|Manisa FK
|1-1
|Şanlıurfaspor
|07.04.0021
|Kocaelispor
|1-2
|24Erzincanspor
|07.04.0021
|İnegölspor
|1-2
|Amed Sportif
|07.04.0021
|Gümüşhanespor
|2-1
|Hacettepe Spor
|07.04.0021
|Ergene Velimeşe
|0-0
|Ankara Demirspor
|07.04.0021
|Çorum FK
|2-3
|Hekimoğlu Trabzon
|07.04.0021
|Afjet Afyonspor
|4-2
|Kahramanmaraşspor
KAYNAK: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU