Tetiş Yapı Elazığspor, Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuEtimesgut Belediyespor, Eyüpspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSon dakika | Fenerbahçe Spor Kulübü'nden 1959 öncesi şampiyonluk açıklaması!Bayburt Özel İdare Spor, Pazarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuKırmızı Kamyon dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı? Kırmızı Kamyon dizisi neden yok? (7 Nisan 2021 Çarşamba)Kırmızı Kamyon bu akşam, bu hafta beden yok 7 Nisan 2021 Çarşamba ? Yeni bölüm ne zaman?Sivas Belediye Spor, Kırşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuGmg Kastamonuspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuMamak, Bodrumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonuİnegölspor 1 - 2 Amed Sportif Faaliyetler Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Niğde Anadolu 2 - 1 Sancaktepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Niğde Anadolu 2 - 1 Sancaktepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Niğde Anadolu, Sancaktepe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Niğde Anadolu 2 - 1 Sancaktepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Niğde Anadolu, Sancaktepe ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Niğde Anadolu ve Sancaktepe karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  32. hafta maçında Niğde Anadolu sahasında Sancaktepe ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Niğde 5 Şubat stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Niğde Anadolu - Sancaktepe maçı skoru ne oldu?
Niğde Anadolu, Sancaktepe Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Niğde Anadolu - Sancaktepe Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Niğde 5 Şubat

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

Niğde Anadolu Sancaktepe Maçının Hakemleri
Şeref Taştan(hakem), Kerem İlitangil(1. Yardımcı Hakem), Kadir Akıllı(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Kolak(dördüncü Hakem)

NİĞDE ANADOLUNiğde Anadolu

Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 49. Ferhat Katipoğlu, 4. Rıza Efendioğlu, 93. Recep Yemişci, 20. Tolgahan Mulla Çiçek, 8. Metehan Yilmaz, 24. Hüseyin Altuğ Taş, 19. Barışcan Işık Altunbaş, 66. Yücel Candemir, 51. Fatih Aktay, 7. Altar Han Hidayetoğlu

Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 57. Emir Bayram Can, 22. Emirhan Can, 11. Ali Mert Aydın, 46. Aykut Çolakoğlu, 41. Şahan Akyüz, 17. Atalay Yıldırım, 77. Onur Taha Takır, 33. Furkan Şamil Çetin, 82. Polat Abay

Teknik Sorumlu
Erman Güraçar

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

SANCAKTEPESancaktepe

Sancaktepe İlk 11
1. İhsan Turgut Kırveli, 2. Muhammed Ali Kol, 39. Orkun Tırpancı, 52. Şamil Başaran, 72. Emrah Özyaylaz, 76. Bilal Gündoğdu, 97. Yavuz Selim Tek, 85. Uğur Işıkal, 87. Gökhan Çalışır, 91. Emre Gürbüz, 45. Mustafa Yılmaz

Yedekler
41. Musa Emre Yakar, 22. Semih İntepe, 36. Rıfat Kara, 44. Kaan Baysal, 92. Berkay Sizer, 75. Anıl Kara, 94. Alihan Kalkan

Teknik Sorumlu
Armağan Turhan

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK31238077217756
2Hekimoğlu Trabzon30188468276241
3Kocaelispor30167745265519
4Ankara Demirspor311411648325316
524Erzincanspor301410642265216
6Sarıyer311410743315212
7Amed Sportif31156104640516
8Afjet Afyonspor30131164536509
9Çorum FK30147959334926
10Uşak Spor30138948364712
11Kahramanmaraşspor3071013365231-16
12Zonguldak Kömürspor307914274230-15
13Gümüşhanespor318518346429-30
14İnegölspor3051015324725-15
15Şanlıurfaspor307716356528-30
16Ergene Velimeşe3041214356024-25
17Hacettepe Spor306519234423-21
18Niğde Anadolu FK3041115244823-24
19Sancaktepe FK316520296623-37

Fikstür

07.04.0021Sarıyer0-6Uşak Spor
07.04.0021Niğde Anadolu FK2-1Sancaktepe FK
07.04.0021Manisa FK1-1Şanlıurfaspor
07.04.0021Kocaelispor1-224Erzincanspor
07.04.0021İnegölspor1-2Amed Sportif
07.04.0021Gümüşhanespor2-1Hacettepe Spor
07.04.0021Ergene Velimeşe0-0Ankara Demirspor
07.04.0021Çorum FK2-3Hekimoğlu Trabzon
07.04.0021Afjet Afyonspor4-2Kahramanmaraşspor

KAYNAK:  TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT