Niğde Anadolu Fk –Ankaraspor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?
TFF 2.lig Beyaz Grupta Niğde Anadolu Fk takımı ile Ankaraspor takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler Niğde Anadolu Fk –Ankaraspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta sorularının cevabını arıyor.
Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.
Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta
Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 16:00 itibari ile başlayacaktır.
Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip
Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.
Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor Puan Durumu
Ev sahibi Niğde Anadolu Fk takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 0 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 0 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 19. sırada kendisine yer buldu Rakip Ankaraspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 10. sırada kendisine yer buldu
Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor Maçının Hakemi
Karşılaşmada (H) ÖMER FARUK GÜLTEKİN düdük çalacak
Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları
Niğde Anadolu Fk takımı oynadığı 1 maç sonrasında 0 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve -1 averajı bulunuyor Ankaraspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor