Niğde Anadolu Fk –Ankaraspor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 16:00 itibari ile başlayacaktır.

Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor Puan Durumu

Ev sahibi Niğde Anadolu Fk takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 0 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 0 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 19. sırada kendisine yer buldu Rakip Ankaraspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 10. sırada kendisine yer buldu

Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) ÖMER FARUK GÜLTEKİN düdük çalacak

Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Niğde Anadolu Fk takımı oynadığı 1 maç sonrasında 0 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve -1 averajı bulunuyor Ankaraspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor