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Niğde Anadolu Fk –Ankaraspor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

TFF 2.lig Beyaz Grupta Niğde Anadolu Fk takımı ile Ankaraspor takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler Niğde Anadolu Fk –Ankaraspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta sorularının cevabını arıyor.

Niğde Anadolu Fk –Ankaraspor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 16:00 itibari ile başlayacaktır.

Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor Puan Durumu

Ev sahibi Niğde Anadolu Fk takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 0 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 0 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 19. sırada kendisine yer buldu Rakip Ankaraspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 10. sırada kendisine yer buldu

Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) ÖMER FARUK GÜLTEKİN düdük çalacak

Niğde Anadolu Fk – Ankaraspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Niğde Anadolu Fk takımı oynadığı 1 maç sonrasında 0 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve -1 averajı bulunuyor Ankaraspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor

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