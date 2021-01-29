Niğde kent kart'a HES kodu nasıl yüklenir?| Niğde Kentkart'a HES kodu yükleme, tanımlama

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle, bulaş riskini azaltabilmek adına toplu toplu taşımalarda HES kodu uygulamasına geçiliyor. Bu kapsamda, Niğde Kentkart'a HES kodu tanımlama işlemini 15 Şubat 2021 Pazartesi gününe kadar gerçekleştirmeyen vatandaşların kartları, 16 Şubat 2021 Salı günü kapatılacak ve toplu ulaşımdan yararlanamayacak.

NİĞDE KENT KART KART'A HES KODU NASIL YÜKLENİR? | NİĞDE KENTKART'A HES KODU YÜKLEME, TANITIMLAMA

HES KOD”U 3 FARKLI YOLLA ŞU ŞEKİLDE ALINABİLİR;

1-Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden“HES KODU İşlemleri” bölümüne girilir. “HES KOD’u Oluştur” butonuna tıklanır. KOD kullanma süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

2-E-Devlet üzerinden “HES KODU Üretme ve Listeleme” bölümüne girilir. “Kimin adına üretileceği seçilir” ve “devam et” butonuna tıklanır. “KOD kullanma süresi” seçilir ve “KOD” uluşturulur.

3-“HES” yazıp aralarında boşlu bırakarak sırasıyla “T.C Kimlik Numarası, T.C Kimlik Seri Numarası son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak )” yazılır ve “2023’e SMS” olarak gönderilir.

“HES KODU”NUZU AŞAĞIDAKİ ADIMLARLA TANIMLAYABİLİRSİNİZ;

1-“ https://nigde.kentkart.com/” adresine giriş yapılır.

2-Gelen ekranda “HES KOD’unuzu, T.C Kimlik Numaranızı ve NiğdeKentKart Numaranızı” girmeniz istenir.

3-“KVKK Metnini” onaylayarak “HES KODU”nuzu kayıt edebilirsiniz.

4-“HES KOD’u Sorgulama Ekranından Ulaşım Kart Numaranızı” girerek HES KOD’unuzun kaydını ve HES geçerlilik sürenizi sorgulayabilirsiniz.