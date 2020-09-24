Niğde 3.2 şiddetinde deprem! 24 Eylül Niğde'de deprem mi oldu?

Niğde'de 3.2 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 20.09'da Niğde Bor'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 20.09'da Niğde'nin Bor ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin yerin 3.1 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 24, 2020
OBRUK-BOR (NIGDE) https://t.co/AOkmI4luk4
24.09.2020, 20:09:50 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 3.1 km#Kandilli
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.