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Niğde'de 3.2 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 20.09'da Niğde Bor'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Niğde'de 3.2 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 20.09'da Niğde'nin Bor ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin yerin 3.1 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Niğde 3.2 şiddetinde deprem! 24 Eylül Niğde'de deprem mi oldu?

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Niğde 3.2 şiddetinde deprem! 24 Eylül Niğde'de deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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