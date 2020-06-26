Niğde'de 9.kattan düşen işçi feci şekilde can verdi
Niğde'de bir apartmanın 9.katında 'cam balkon' montajı yapan 33 yaşındaki bir işçi dengesini kaybedip beton zemine çakıldı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan talihsiz işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Niğde'de 15 katlı bir apartmanın 9.katına montaj işi için giden Durmuş Baykal, dengesini kaybederek 9.kattan aşağı düştü. İş güvenliği malzemelerini kullanmadan çalışan Baykal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
'CAM BALKON' MONTAJI İŞİ YAPIYORDU
Merkez İnönü Mahallesi'nde bir apartmanın 9'uncu katında "cam balkon" montajı yapan Durmuş Baykal (33), dengesini kaybederek, beton zemine düştü.
KURTARILAMADI
Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Baykal, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
Durmuş Baykal'ın cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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