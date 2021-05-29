Niğde'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Adana-Niğde Otoyolu'nda Niğde'ye yaklaşık 20 kilometre kala meydana geldi. Y.D. idaresindeki 34 LSS 33 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede yolculardan Zelal Özavşanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ise 10 kişi yaralandı.

İlk müdahaleleri sağlık ekiplerinde olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Özavşanlı'nın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Siirt'ten Ankara'ya gittiği ve 31 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüsün sürücü gözaltına alındı.

"HERHALDE ŞOFÖR HIZLIYDI"

Yolculardan Mehmet Emin Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza esnasında uyuduğunu belirterek, "Her şey bir anda oldu. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Herhalde şoför aşırı hızlıydı. Bir baktık kendimizi şarampolde bulduk. Ağır bir şey geçirmedim ama bir vefat eden yolcu var. Araç Siirt'ten geliyor, Ben Ankara'ya gidiyordum." dedi.