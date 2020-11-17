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Nihal Yalçın kimdir? Nereli, kaç yaşında? Nihal Yalçın oynadığı diziler

Nihal Yalçın kimdir? 'Yalan Dünya' dizisi ile televizyon ekranlarında boy gösteren ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Nihal Yalçın son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Peki Nihal Yalçın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nihal Yalçın dizileri ve filmleri...

Nihal Yalçın kimdir? Nereli, kaç yaşında? Nihal Yalçın oynadığı diziler

Nihal Yalçın kimdirNetflix'in yeni dizisi 'Bir Başkadır' hakkında Twitter'dan yapılan olumlu yorumlara tepki göstererek: "Oyunculuk filan övüyorsunuz bir de, böyle karnıma ağrılar giriyor."  dikkatleri üzerine çeken Nihal Yalçın sosyal medyada gündem oldu. Peki Nihal Yalçın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nihal Yalçın dizileri ve filmleri...

Nihal Yalçın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nihal Yalçın dizileri ve filmleri

NİHAL YALÇIN KİMDİR?

Nihal Yalçın 29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Alevi ve Zaza asıllı bir aileden gelen 39 yaşındaki Nihal Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı.29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı adlı doğaçlama gösterisi sergilemekteydi fakat tiyatroyu kısa bir süreliğine bıraktı.


2005'te Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakterini, 2009 yılında Ay Lav Yu adlı filmde ise "Rukiye" karakteri canlandırdı. Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da "Meryem" rolünde izleyicin karşısına çıktı. Bunların haricinde birçok dizi ve filmlerde de rol aldı. Son olarak Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan "Açılay" karakterini 2 sezon boyunca canlandırmış, 2. sezon finalinde diziye veda etmiştir.

NİHAL YALÇIN DİZİ VE FİLMLERİ

2005    Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? 

2007    Şöhret Okulu  

Kurtlar Vadisi Pusu  

2009    Ay Lav Yu    

Kış Masalı

Güldünya  

Hayatın Tuzu    Süheyla

Avrupa Yakası    Meryem

2010    Cümbür Cemaat Aile

2012    Kurtuluş Son Durak

2012-2013    Yalan Dünya

2012    Berlin Kaplanı

2012    Yeraltı

2012    Araf

2015    Beş Kardeş

2017    Yol Ayrımı

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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