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Nihan Ünsal, Burak Sergen'in sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde "Haluk" karakterine hayat veren Burak Sergen evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. 60 yaşındaki oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı. Oyuncunun son durumunu nişanlısı Nihan Ünsal aktardı.

Nihan Ünsal, Burak Sergen'in sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi

60 yaşındaki ünlü oyuncu Burak Sergen evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kontrollerin ardından Sergen'in akciğerlerinde enfeksiyon olduğu tespit edildi. Tedavisine başlanan ünlü oyuncuya yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. Sergen'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

"AKCİĞER TOMOGRAFİSİ İLE KORONAVİRÜS TANISI KONDU"

Nişanlısı Nihan Ünsal, zor zamanları Hürriyet'e verdiği haber ile paylaştı. Söz konusu konuşmada Ünsal,  " Sağlık durumunda bir değişiklik yok. Koronavirüs testleri hep negatif çıktı ama son olarak  akciğer tomografisi ile koronavirüs tanısı kondu. Bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ACİL ŞİFALAR DİLERİZ"

Med yapımın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in covid sebebiyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Kendisine MedYapım ailesi olarak acil şifalar dileriz..." ifadeleri kullanıldı.

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