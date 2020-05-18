Nihat Dayanıklı kimdir? Bakan Koca'nın Twitter hesabında yaptığı paylaşımın sonrası birçok kişi internette bu sorunun cevabına ulaşmak için araştırma yapıyor. Peki Nihat Dayanıklı kimdir? | Neden öldü? Ayrıntılar haberimizde.

NİHAT DAYANIKLI KİMDİR?

Nihat Dayanıklı, 1949'da Akhisar'da doğmuştur.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Dayanıklı, uzmanlık eğitimini de burada almıştır.

Nihat Dayanıklı sene Ödemiş Devlet Hastanesi'nde çalışmıştır.

NİHAT DAYANIKLI NEDEN ÖLDÜ?

Son olarak bir tıp merkezinde hasta bakan Nihat Dayanıklı, 3 hafta boyunca tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde koronavirüs nedeniyle 13 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti.

2 çocuk sahibi olan Nihat Dayanıklı’nın hayatını kaybetmesi sağlık camiasında büyük üzüntüye neden olmuştu.

BAKAN KOCA'DAN NİHAT DAYANIKLI İLE İLGİLİ PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Dr. Nihat Dayanıklı, 1949 Akhisar doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini burada aldı. Ödemiş Devlet Hastanesinde 28 yıl görev yaptı. Mesleğini hayatı boyunca sürdürdü. Son olarak bir tıp merkezinde hasta bakıyordu. Mücadelesi için minnettarız." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'nın paylaşımı: