Nihat Hatipoğlu sınavda okunacak dua | Nihat Hatipoğlu sınava girerken okunacak dua

Nihat Hatipoğlu YKS sınav duası milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. YKS sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde uygulanacak. Adaylar ilk oturum olan TYT'ye 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'de girecek. Sınav 135 dakika sürecek. Ardından da 27 Haziran Pazar günü önce AYT oturumu gerçekleştirilecek. AYT de saat 10.15'de başlayacak ve sınav 180 dakika sürecek. Son oturum olan YDT ise aynı gün 15.45'de başlayacak ve 120 dakika sürecek. Sınavda başarılı olabilmek için eller semaya açıldı. İşte Nihat Hatipoğlu YKS sınav duası!

NİHAT HATİPOĞLU SINAVDA OKUNACAK DUA

Sınav öncesi okunacak dua şöyle;

Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar. (Taha 25-28)

Sınav başlayınca şu duayı okuyunuz;

Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike estagisü.

Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, senin rahmetine sığınıyorum.

YKS TYT AYT YDT BAŞARI DUASI

Sınava girerken okunacak dua;

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

Sıraya oturunca okunacak âyet;

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

SINAVDA UNUTKANLIĞA İYİ GELECEK EN İYİ DUA

19 defa okuyun: Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."

– Bu dua herhangi bir işe başlarken okunur.

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

– "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

ANLAMI:Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

Sınava girmeden önce 3,5,7 defa oyun: Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr.

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.