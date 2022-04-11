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  3. Nihat Hatipoğlu’na gelen soru seyirciyi gözyaşına boğdu! "Ölen eşe dokununca abdest bozulur mu?"

Nihat Hatipoğlu’na gelen soru seyirciyi gözyaşına boğdu! "Ölen eşe dokununca abdest bozulur mu?"

Nihat Hatipoğlu, Dosta Doğru programında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Hatipoğlu’na gelen soru izleyicinin yüreğini burktu.

Nihat Hatipoğlu’na gelen soru seyirciyi gözyaşına boğdu! "Ölen eşe dokununca abdest bozulur mu?" 1110

ATV ekranlarında yayınlanan “Dosta Doğru” programı, Ramazan ayında izleyicilerle buluşuyor.